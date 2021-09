Google Horloge (réveil et alarme) passe à Material You : voici à quoi ressemble l’interface sur Android 12

Après quelques déboires, l'application Google Horloge a le droit à une mise à jour majeure. La refonte de l'interface est là pour Android 12 avec Material You et voici quelques captures d'écran.

Android 12 est dans sa dernière ligne droite avant la sortie. La nouvelle mise à jour majeure du système va notamment offrir une refonte profonde de l’interface avec Material You. Pour que la sortie des Google Pixel 6 soit réussie, Google aimerait bien aussi synchroniser une refonte de ses applications comme Gmail ou Contacts. Avec tout cela, la firme entend bien avoir une proposition cohérente tant au niveau du matériel que du logiciel.

La dernière application en date à recevoir sa mise à jour, c’est l’application Google Horloge.

Google Horloge Télécharger Google Horloge gratuitement APK

Un tout nouveau design

C’est une application que j’utilise tous les jours puisque Google Horloge intègre notamment la gestion des réveils, avec les alarmes.

Comme vous pouvez le voir, l’application n’a pas gagné de nouvelles grandes fonctions avec cette version 7.0, mais l’interface adopte complètement le style Material You de Google. Les boutons sont colorés et plus imposants, l’activation des alarmes se fait par la petite pastille colorée que l’on connait bien maintenant sous Android 12. Les différents éléments d’interface sont désormais enveloppés dans des bulles ovales qui sont aussi l’un des grands marqueurs de Material You.

Surtout, tous les éléments colorés que l’on voit sur ces captures d’écran changeront en fonction de vos goûts. C’est tout l’intérêt de Material You, l’interface peut désormais s’adapter à vos préférences avec plusieurs associations de couleurs possibles. Ces changements permettent aussi de renforcer des éléments de contrastes, ce qui rend l’interface plus lisible.

Android 12 devrait sortir cet automne.