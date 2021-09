Android 12 bêta 5 : le dernier coup de polish avant la sortie définitive

La cinquième bêta d'Android 12 vient d'être déployée par Google. Il s'agit de la première Release Candidate.

Nouvelle étape pour le déploiement d’Android 12. Après plusieurs mois de bêta, voilà que la future version du système d’exploitation entre aujourd’hui dans sa cinquième bêta qui s’avère également être la première Release Candidate. Cela signifie que si aucun bug n’est découvert sur cette version d’ici au lancement de build définitive, cette bêta 5 fera office de version finalisée.

Google appelle donc les développeurs à préparer leurs applications pour les rendre parfaitement compatibles avec cette version et in extenso, avec le futur d’Android. Tout du moins pour les téléphones qui auront droit à une mise à jour (oui, ça limite)…

Comme pour la dernière bêta, cette possible ultime mise à jour est là pour apporter des améliorations concernant les performances et la stabilité du système. Toutes les fonctionnalités d’Android 12 ont été implémentées et il est désormais l’heure de s’assurer que tout tourne correctement.

Si vous êtes un utilisateur de Pixel, vous pouvez donc d’ores et déjà lancer cette mise à jour, mais ne vous attendez pas à des changements phénoménaux. Certains bugs pourraient néanmoins disparaître, quand bien même les précédentes bêta étaient déjà plutôt stables.

Pour ceux qui souhaitent tester la bêta 5 d’Android 12, voici les fichiers pour l’installer :

Bien sûr, il est toujours possible de faire cette mise à jour directement depuis les menus du téléphone si vous êtes déjà enrôlés dans le programme bêta.