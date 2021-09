Android 12 : l’app Téléphone de Google se met aussi à Material You

L'application Téléphone de Google change quelques éléments de design sur Android 12.

Alors que la sortie d’Android 12 ne saurait tarder, Google n’en finit plus d’intégrer Material You à ses différentes applications, aux côtés de la bêta 5 d’Android 12 qui vient d’être déployée. Hier, Google Horloge a intégré la nouvelle philosophie de design de Google, c’est maintenant au tour de l’application Téléphone.

Comme l’indique 9to5Google, la version 70 de l’application d’appel est sortie en bêta le 8 septembre. Au départ, si changement il y a eu, ils ne concernaient en tout cas pas le visuel de l’app. Mais depuis jeudi, certains utilisateurs ont pu constater que leur appli Google Téléphone a changé de style.

Qu’est-ce qui change ?

Parmi les changements les plus notables, on peut signaler la présence d’une pilule bleutée dans la barre de navigation en bas, qui permet de rappeler dans quel onglet on se trouve. De plus, comme souvent avec le passage à Material You, les boutons flottants passent d’une forme ronde à un carré aux coins arrondis.

L’interface de Google Téléphone sur Android 12. // Source : 9to5Google L’interface de Google Téléphone sur Android 12. // Source : 9to5Google L’interface de Google Téléphone sur Android 12. // Source : 9to5Google

L’interface de la partie clavier a aussi légèrement changé, avec le bouton d’appel qui passe d’un simple rond, à une forme de gélule plus allongée. Le mot « Appeler » s’invite également à côté d’une icône représentant un téléphone. Nous avons pu l’observer sur notre Pixel 4a sur lequel est installé Android 12.

À l’instar de Google Contacts, Google Téléphone ne tire pas parti des couleurs du fond d’écran de l’utilisateur. À priori, pour en profiter, il faudra se munir d’un smartphone compatible avec la bêta d’Android 12.