Google Play Store : préparez-vous à une grosse refonte de l’interface sur la version web

Une nouvelle interface bien plus moderne et épurée se prépare sur le Google Play Store dans sa version web. En voici quelques aperçus.

Ce n’est pas trop tôt. Alors que la version mobile du Google Play Store a eu droit à de nombreux changements au cours des dernières années, notamment récemment avec Material You, l’interface du magasin d’applications sur le web n’a pas changé depuis un bon bout de temps.

Or, les choses s’apprêtent à changer. Comme l’a remarqué Android Police, certains utilisateurs commencent à voir des différences majeures dans l’interface du Play Store dans sa version web. Le nouveau design en question apporte un coup de frais bienvenu.

Comme on peut le voir dans les captures d’écran d’Android Police, les pages d’application du Play Store s’étalent bien plus pour exploiter tout l’espace de l’écran d’ordinateur pour un look plus moderne. On note aussi que le fond est entièrement blanc et que le logo de l’app prend beaucoup plus de place.

En comparaison, l’interface actuelle du Play Store occupe beaucoup moins l’espace en présentant les informations d’une application dans un rectangle vertical sur un fond grisé.

Un style plus épuré pour le Play Store

Autre différence importante dans l’interface en préparation : le volet latéral n’apparait plus par défaut. Pour afficher les options liées au compte, aux modes de paiement ou au Play Points (entre autres), l’utilisateur doit cliquer sur son image de profil en haut à droite.

Source : Android Police Source : Android Police Source : Android Police

Android Police montre aussi des captures d’écran d’autres rubriques du Play Store pour montrer que la refonte esthétique est prévue partout. Avec la nouvelle interface, le navigateur peut voir s’afficher plusieurs apps disponibles au téléchargement de manière plus moderne. Fini les formes très rectangulaires, place ici à un style plus épuré et à des logos aux angles arrondis.

Un début de déploiement ?

Notez d’ailleurs la présence de quelques boutons sur les pages Applications et Jeux permettant de trier les apps affichées en fonction des appareils sur lesquels vous pouvez les installer (smartphone, tablette, TV, Chromebook, montre connectée, voiture…).

Cette nouvelle interface du Play Store sur le web a été surtout aperçue en Corée du Sud et à Taïwan pour le moment. Reste à savoir si Google en est encore à la phase de test ou s’il s’agit déjà d’un début de déploiement en bonne et due forme.

