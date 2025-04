Réduction immédiate et joli cadeau : pour le printemps, OPPO fait baisser le prix de ses Reno13

Après la sortie (saluée) du Find X8, OPPO poursuit son retour sur le marché du smartphone en Europe avec une nouvelle génération de Reno, la treizième. Elle possède de sérieux arguments pour se tailler la part du lion sur le segment du milieu de gamme.

Reno13 Pro // Source : OPPO

Après un Reno12 qui avait su séduire grâce à un excellent rapport performance prix, OPPO continue sa reconquête du marché européen avec la nouvelle génération de Reno.

Cette nouvelle génération comprend quatre smartphones qui couvrent toute l’étendue du milieu de gamme, voire, avec le Reno13 Pro, qui viennent titiller le haut de gamme. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur a frappé juste avec ses nouveaux modèles qui allient performance, résistance et un soupçon d’IA pour proposer une expérience utilisateur tout à fait convaincante à un prix contenu.

Pour fêter le printemps et ses téléphones, OPPO a décidé de vous gâter en faisant baisser le prix de chacun d’entre eux du 30 avril au 12 mai. L’occasion d’économiser jusqu’à 170 euros selon les modèles, et d’obtenir un petit cadeau supplémentaire si vous décidez de craquer pour le OPPO Reno13 Pro.

Les offres de printemps du Reno13 en bref :

Reno13 F et Reno13 FS : une entrée de gamme qui frappe fort

Reno13 // Source : OPPO

Situé à l’entrée de la gamme Reno13, le Reno13 F surprend à bien des égards. Proposé à 329 euros, et 279 euros si vous vous décidez à l’acheter avant le 12 mai, ce smartphone étonne dès la prise en main.

Châssis en polymère renforcé, écran doté d’une résistance à l’eau “Splash Touch” qui permet de l’utiliser lorsqu’on a les doigts mouillés, protection contre l’eau et de la poussière (ce qui a permis d’obtenir les certifications IP66, 68 et 69, une rareté sur ce segment tarifaire) : les Reno13 F et 13 FS sont prêts à affronter les aléas du quotidien.

Côté fiche technique, le constructeur a opté pour un Snapdragon 6 Gen 1 suppléé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Côté affichage, un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces permet de profiter d’une image fine aux couleurs bien calibrées. Une batterie 5800 mAh compatible avec la charge rapide SUPERVOOC 45W est aussi à l’ordre du jour pour une excellente autonomie.

Un aspect sur lequel OPPO a mis l’accent. D’après les tests du constructeur, la batterie est en mesure de conserver 80 % de ses capacités après cinq ans d’utilisation. La longévité est donc à l’ordre du jour pour ce Reno13 F, qui peut compter sur de nombreuses années de mises à jour pour accompagner son utilisation. Comptez cinq ans pour les mises à jour de l’OS, et six ans pour les mises à jour de sécurité.

Sur la partie photo, ce Reno13 F est logé à la même enseigne que ses grands frères avec un capteur photo principal de 50 mégapixels qui se paie le luxe d’être stabilisé optiquement pour minimiser les photos floues. Un ultra grand-angle de 8 mégapixels vient compléter ce bloc photo pour offrir un peu de variété.

Reno13 F // Source : OPPO

Un peu plus cher (il est actuellement proposé à 349 euros au lieu de 399 euros habituellement), le Reno13 FS reprend presque toutes les caractéristiques du Reno13 F, exception faite de la RAM et du stockage, qui passent respectivement à 12 Go et 512 Go. Un surcroit de puissance appréciable qui métamorphose le Reno13 FS en sérieux challenger sur le segment des smartphones à moins de 400 euros.

Reno13 et Reno13 Pro : l’excellence selon OPPO

Comme son nom le suggère, le Reno13 Pro se positionne comme le fer de lance de cette nouvelle génération de Reno. Un modèle à la fiche technique bien achalandée qui frôle le segment du haut de gamme que ce soit au niveau de la fiche technique, des performances ou des fonctionnalités.

Comme les autres modèles de la gamme, le Reno13 Pro est conçu pour durer. Design tourné vers la robustesse, certifications IP 66, 68 et 69 qui le protègent des éclaboussures, de l’eau chaude (jusqu’à 80°) et de l’immersion (jusqu’à 2 mètres pendant 30 minutes) : rien ou presque ne pourra lui faire de mal.

Dans ses entrailles, on retrouve un SoC Mediatek Dimensity 8350, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage qui lui permettent de faire tourner toutes les tâches que vous pourrez lui confier de façon fluide. Une batterie de 5800 mAh, compatible avec la charge SUPERVOOC 80W, et une dalle OLED de 6,83 pouces viennent compléter cette fiche technique alléchante.

Reno13 // Source : OPPO

La partie photo de son côté s’enrichit par rapport aux modèles les plus modestes de la gamme. Un téléobjectif 3.5x vient compléter la bagatelle de trois capteurs 50 mégapixels pour une partition photo convaincante. D’autant plus qu’OPPO offre ici une partie logicielle très complète comprenant une ribambelle d’outils IA. Effaceur magique, suppression des reflets, amélioration des détails ou génération d’avatar depuis une photo : les possibilités sont démultipliées et vous pourrez laisser libre-court à votre créativité comme vous le souhaitez.

Si vous cherchez un smartphone durable (il profite lui aussi de 5 ans de mise à jour système et de six ans de mises à jour de sécurité), performant et que vous ne voulez pas vous ruiner, le Reno13 Pro constitue un candidat de choix avec son positionnement tarifaire sous la barre des 700 euros.

Reno13 // Source : OPPO

À mi-chemin entre le Reno13 F et le Reno13 Pro, le Reno13 emprunte des caractéristiques aux deux modèles pour offrir un juste milieu assez appréciable. S’il conserve le Mediatek Dimensity 8350 du Reno13 Pro, ainsi que les 12 Go de RAM, son stockage baisse un peu avec 256 Go annoncés.

Côté écran, on trouve ici une dalle AMOLED de 6,59 pouces, compatible HDR, et avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La batterie descend à 5600 mAh, mais conserve la compatibilité avec la charge rapide SUPERVOOC 80 W ce qui est toujours une bonne nouvelle pour l’autonomie.

Découvrez les offres de printemps de la gamme OPPO Reno13

Pour fêter le printemps et célébrer cette nouvelle gamme de smartphone, OPPO a décidé de vous faire plaisir. Comment ? Simplement en faisant baisser, le temps de quelques jours, le prix des quatre modèles. Si vous décidez de craquer pour l’un ou l’autre des Reno13 entre le 30 avril et le 12 mai, vous bénéficierez d’une réduction immédiate pouvant atteindre jusqu’à 170 euros.

Reno13 Pro // Source : OPPO

Si vous visez l’entrée de gamme, c’est une réduction de 50 euros qui vous attend sur le Reno13 F et le Reno13 FS. De quoi les obtenir respectivement à 279 euros et 349 euros.

Mais c’est le Reno13 qui gagne la timbale avec la plus grosse réduction : 170 euros. De quoi faire baisser son prix à 429 euros au lieu de 599 euros habituellement.

Enfin, si vous êtes plutôt attiré par le haut du panier, sachez que le Reno13 Pro bénéficie de son côté d’une ristourne de 100 euros qui le fait passer à 699 euros. Mais la bonne nouvelle, c’est que ce modèle profite aussi d’un chargeur SUPERVOOC 80W offert.