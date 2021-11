Google Play Store : ce changement discret risque de beaucoup agacer

Certains utilisateurs ne voient plus la date de dernière mise à jour sur les fiches application du Google Play Store.

Sur le Google Play Store, les fiches des applications disponibles montrent plusieurs informations intéressantes. On peut ainsi connaître le développeur de l’app, les notes et avis laissés par les utilisateurs, le nombre de téléchargements, la version de l’app, etc. Au milieu de tout ça, on trouve aussi la date de la dernière mise à jour. Or, plusieurs utilisateurs se plaignent de ne plus voir apparaitre cette donnée dans la rubrique À propos où elle est censée se trouver.

En effet, sur Reddit, on peut voir un grand nombre de personnes signalant la disparition de cette information.

Or, la date de la dernière mise à jour est une précieuse indication pour qui veut télécharger une application. Cela permet d’avoir une bonne idée du suivi apporté par les développeurs — une app non mise à jour depuis plus d’un an par exemple aura tendance à en refroidir plus d’un.

Une nouveauté de Google ou un bug ?

Comme le souligne Android Police, il est difficile de savoir s’il s’agit d’un simple bug ou d’un vrai test A/B de Google avant de déployer ce petit changement à un plus large public. Croisons les doigts pour que la bonne hypothèse soit la première. Dans le cas contraire, on espère qu’une explication officielle viendra clarifier les raisons de cette disparition.

Notez d’ailleurs que la disparition de cette information n’a été observée que dans l’application Play Store sur smartphone, pas sur la version web du magasin virtuel. En outre, aucun membre de l’équipe de Frandroid n’a pu constater ce changement à l’heure actuelle.

Des utilisateurs mécontents

S’il s’agit d’un test de Google, la firme pourra se rendre compte de l’accueil peu réjouissant des utilisateurs sur Reddit. « En fait, je vérifiais souvent ce point lorsque j’achetais des applications, pour savoir si le développeur soutenait toujours activement l’application. Je suppose que je vais acheter moins d’applications maintenant », écrit un internaute. « Je trouve que la date de dernière mise à jour est une variable importante pour savoir si un projet est toujours en vie », renchérit un autre commentateur. « C’est une mauvaise idée de supprimer cette information », assène une autre personne.

Qui sait ? Il s’agit peut-être d’une mesure visant à protéger les développeurs de commentaires agressifs les pressant à proposer des mises à jour ultra régulièrement. Après tout, une initiative similaire a été opérée récemment : sur YouTube, les dislikes n’apparaitront plus publiquement dans le but de protéger la santé mentale des vidéastes.

