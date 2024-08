Google Play Store : une petite nouveauté pour des mises à jour d’applications plus pratiques

Bonne nouvelle pour le Google Play Store : la plateforme sait enfin gérer la mise à jour en simultané de plusieurs applications au lieu de les installer une par une.

Google Play Store // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le Google Play Store s’améliore avec un petit changement bienvenu : la possibilité de gérer réellement plusieurs mises à jour d’applications en même temps.

Jusqu’à présent, lorsqu’une personne souhaitait mettre à jour plusieurs applications à la fois depuis le Play Store, elle pouvait appuyer sur un bouton « Tout mettre à jour ». Or, en réalité, la plateforme lançait ce processus pour une app à la fois, faisant patienter les autres… et patienter l’utilisateur ou l’utilisatrice.

Jusqu’à 3 applications mises à jour en même temps sur le Play Store

Mais une petite évolution s’est invitée dans le magasin d’applications de Google. Comme l’a remarqué Android Police, le Play Store sait désormais télécharger et installer plusieurs apps à la fois.

Mises à jour de deux applications en même temps sur le Play Store // Source : Frandroid

Nous avons pu essayer sur un smartphone de la rédaction de Frandroid et observer en effet le téléchargement et l’installation de deux applications en simultané. The Verge a eu plus de chance et a même pu avoir trois applications mises à jour en même temps.

Jusqu’à trois applications mises à jour en même temps sur le Play Store // Source : Richard Lawler / The Verge

Pour rappel, cette gestion de multiples mises à jour d’applications en simultané était déjà testée sur le Play Store depuis avril 2019. Aujourd’hui, cette nouveauté semble se déployer à davantage de personnes.

On attend cependant toujours une communication officielle de Google à ce sujet pour livrer plus de détails le cas échéant.