Gmail : découvrez le nouveau widget Material You de l’application

Voici le nouveau widget de Gmail adoptant les lignes directrices de Material You poussées par Google.

Material You s’invite partout. Toutes les applications Google adoptent progressivement le design prôné par ces nouvelles lignes directrices du géant de Mountain View. C’est ainsi que, tout récemment, le widget Android de Gmail au look Material You a commencé à se déployer.

L’application Gmail profite déjà de Material You au niveau de son interface depuis quelque temps désormais. Il restait toutefois encore à convertir le widget Android à cette nouvelle mode. Ainsi, comme l’a remarqué 9to5Google, la version 2021.10.31 de l’app apporte ce changement.

Changement de look pour le widget Gmail

Le gros bouton en haut à droite invitant à écrire un nouveau mail est la première chose que l’on remarque dans ce nouveau widget de Gmail. Carrée, avec les angles arrondis, cette icône ressort beaucoup, notamment par contraste de couleurs.

La liste des mails affichés se distingue aussi avec de grands aplats rectangulaires (toujours avec les angles arrondis) qui font ressortir chaque conversation. 9to5Google précise d’ailleurs que le widget s’adapte aux couleurs du fond d’écran du smartphone — c’est la fonction la plus en vue de Material You. Le média spécialisé indique d’ailleurs que cela peut gêner la mise en exergue des messages non lus.

Ce n’est pas tout. Si vous donnez suffisamment d’espace au widget de Gmail, trois boutons viendront s’afficher en bas (Chat, Espaces et Meet). Si vous optez pour un format moins haut, mais occupant toute la largeur, ces trois touches s’intègreront sur le côté.

Pour profiter de ce nouveau widget, il faudra guetter la mise à jour 2021.10.31 de Gmail sur le Play Store. A priori, il n’y a pas besoin d’avoir forcément Android 12. Celle-ci se déploie progressivement. Vous pouvez aussi télécharger un APK depuis APK Mirror comme nous l’avons fait. Sachez simplement que le changement automatique des couleurs sur notre modèle de test ne s’applique pas encore.

Au-delà de ça, il faut aussi noter que le widget iOS de Gmail s’est récemment offert un nouveau design plus pratique. Dans le même temps, sur Android, Google Drive accueillait également un nouveau widget Material You tout comme l’application Google Photos pour afficher des souvenirs.

