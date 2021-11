iOS/iPhone : Gmail ajoute un widget beaucoup plus pratique au quotidien

L'application Gmail sur iOS ne profite pas d'un très bon widget pour le moment. Cela va être amené à changer dans les semaines à venir. Google Meet et Sheets vont aussi profiter d'améliorations.

Décider d’utiliser ou non un widget est souvent une affaire de secondes. Si l’on ne trouve pas l’information voulue immédiatement, il y a fort à parier que le raccourci prenne la poussière en page 3 ou 4 de son smartphone. Jusqu’ici, les utilisateurs de Gmail sur iOS et iPadOS n’étaient pas franchement gâtés côté widget. Celui-ci ne permettant pas de consulter le moindre mail comme le montre The Verge.

Fort heureusement, Google a annoncé s’apprêter à mettre à jour la vignette de son célèbre service de mail pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Celui-ci s’annonce beaucoup plus clair et utile.

Il sera possible d’y apercevoir l’émetteur, l’objet et l’horaire d’arrivée de ses derniers mails. Pratique pour jeter juste un petit coup d’œil entre deux tâches. À gauche, une icône vous permettra de savoir quel compte a reçu ces mails, ce qui peut se montrer pratique si vous utilisez un compte personnel et un compte pro. Un dernier raccourci ouvrira la rédaction d’un mail.

Comme le souligne 9to5Google, au niveau fonctionnalité, ce gadget offre exactement les mêmes que celles proposées par Android 12. Ce nouveau raccourci devrait être disponible « dans quelques semaines ».

Meet et Sheets aussi mis à jour

D’autres applications bénéficieront également d’ajouts intéressants. À commencer par Google Meet. Lors d’un appel vidéo sur cette application, les utilisateurs iOS pourront profiter du mode picture-in-picture.

En clair, il s’agit d’une fonctionnalité qui transforme Meet en une fenêtre flottante lorsque vous avez besoin d’aller regarder un mail ou autre chose dans votre smartphone. Il sera également possible de changer la taille de cette fenêtre ou de la déplacer sur le côté de l’écran si le besoin s’en fait ressentir. Gmail devrait bénéficier d’une fonctionnalité similaire bientôt sur iOS.

Google Sheets sur iOS, la version cloud d’Excel, va pour sa part voir arriver des raccourcis. Le but de l’opération est on ne peut plus simple : il vise à rendre l’application plus maniable et plus facile à utiliser.

Ajoutons qu’au passage, ces raccourcis deviennent disponibles aussi sur iPad et compatibles avec le clavier de ce dernier.

