Google va rendre obligatoire la double authentification sur votre compte

La double authentification arrive sur votre compte Google, que vous le vouliez ou non.

La double authentification est une manière très pratique d’améliorer la sécurité d’un compte en ligne. Cela fait de longues années désormais que Google pousse la popularisation de la double authentification qui est disponible sur la plupart des grands services en ligne. Il s’agit d’ajouter un second critère d’authentification en plus du couple login et mot de passe, par exemple en vous faisant activer une notification ou en vous faisant rentrer un code envoyé par SMS, mail ou généré sur votre smartphone.

Il est vivement recommandé d’activer la double authentification sur autant de services que possible. Pour aller plus loin, Google va activer automatiquement cette option.

Un renforcement automatique et obligatoire

À partir du 9 novembre 2021, la double authentification sera activée automatiquement par Google sur tous les comptes en ligne. Pour cela, on suppose que la firme va activer l’option de notification par smartphone sur chaque appareil où un compte Google est configuré.

Évidemment, le meilleur moyen de s’y préparer est encore de l’activer soi-même dès maintenant, avant l’échéance.

Si Google a pris une certaine avance sur le sujet de la double authentification. Il faut noter que Microsoft est récemment allée plus loin en offrant la possibilité de se connecter sans mot de passe à son compte, puis de carrément supprimer le mot de passe associé à son compte Microsoft. Google s’est aussi engagé sur cette voie, mais n’a pas encore déployé cette option.