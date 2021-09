Microsoft vous laisse supprimer complètement le mot de passe de votre compte

Il est désormais possible de vous débarrasser totalement de votre mot de passe pour accéder à votre compte Microsoft et à tous les services proposés par la firme de Redmond. L'idée est d'effacer un maillon faible de la sécurité de vos données personnelles.

Outlook, OneDrive et globalement tous les services et applications de Microsoft goûtent aujourd’hui à une nouveauté intéressante : les utilisateurs peuvent purement et simplement se débarrasser de leurs mots de passe. Le but ? Renforcer la sécurité, eh oui.

« Les pirates ne pénètrent pas dans nos réseaux par effraction, mais ils s’y connectent tout simplement à travers nos mots de passe », affirme Bret Arsenault, responsable de la sécurité informatique chez Microsoft. En d’autres termes — et peut-être contre-intuitivement –, il estime que les mots de passe représentent aujourd’hui plus un maillon faible qu’une protection.

Mot de passe = moins de sécurité

À cet égard, si vous optez pour cette suppression du mot de passe Microsoft, vous pourrez accéder à votre compte en vous identifiant via Windows Hello (lecteur d’empreintes ou reconnaissance faciale), Microsoft Authentificator, une clé de sécurité ou un code de vérification reçu par SMS ou email.

Pour profiter de cette fonctionnalité de sécurité, il faut tout d’abord vous assurer d’avoir bien installé Microsoft Authentificator et lié l’application à votre compte. Ensuite, il faut vous connecter à votre compte et vous rendre dans Options de sécurité avancées > Sécurité supplémentaire puis cliquer sur Activer dans l’option Compte sans mot de passe.

C’est à ce même endroit que vous pourrez réactiver un mot de passe si vous changez d’avis. Toutefois, Microsoft croit dur comme fer au futur sans mot de passe. La firme estime en effet que ces derniers exigent « beaucoup d’efforts de mémorisation », « font de nous une cible facile », tandis que leur gestion « représente une perte de temps » et que les utilisateurs veulent s’en débarrasser.

Rappelons aussi que vous pouvez faire appel à un gestionnaire de mots de passe pour une meilleure protection.