Fitbit lance ses Sense 2, Versa 4 et Inspire 3 avec une nouvelle interface, mais toujours sans Wear OS

Fitbit a présenté ses nouvelles montres et bracelets connectés, les Fitbit Inspire 3, Versa 4 et Sense 2. Sans grande révolution, elles apportent un design légèrement revu et une nouvelle interface.

Tout vient à point à qui sait attendre. Après plusieurs mois de rumeurs, Fitbit a finalement présenté officiellement, ce mercredi 24 août, ses nouvelles montres et bracelets connectés pour l’année 2022, les Fitbit Sense 2, Fitbit Versa 4 et Fitbit Inspire 3. Il faut dire que, si le constructeur avait renouvelé en partie sa gamme l’an dernier — avec le Fitbit Charge 5 et le Fitbit Luxe — on attendait surtout de nouvelles montres connectées de la part de la nouvelle filiale de Google. La dernière fournée de montres — avec les Fitbit Sense et Versa 3 — datant de la fin de l’année 2020.

Pourtant, malgré deux ans d’attente, on ne peut pas dire que les nouvelles montres de Fitbit changent complètement la donne. Alors que d’aucuns pouvaient espérer qu’il s’agisse de premières montres Fitbit intégrant Wear OS, il n’en est rien. Les trois nouveaux produits lancés ce mercredi sont tous équipés de Fitbit OS, le système maison de la marque.

L’interface a toutefois été légèrement revue avec quelques nouveautés. C’est le cas d’un nouveau système de navigation par tuiles de données, assez semblable à ce qu’on peut avoir sur les montres de chez Garmin. Les nouvelles Sense 2 et Versa 4 vont également profiter en partie de l’intégration de certains services Google avec l’arrivée de l’application Google Wallet pour le paiement sans contact et de la navigation point à point sur Google Maps.

Un bracelet Fitbit Inspire 3 au design revu

Pour prendre les nouveautés dans l’ordre, commençons par l’entrée de gamme, à savoir le nouveau bracelet connecté Fitbit Inspire 3. Ce nouveau modèle, plus accessible que le Fitbit Charge 5, vient logiquement succéder au Fitbit Inspire 2 lancé il y a deux ans. Il profite par ailleurs d’un nouveau design avec un bracelet mieux intégré au traqueur d’activité. Le design est également annoncé comme plus fin avec l’ajout d’un bouton sensitif pour aider à la navigation dans l’interface.

La principale nouveauté vient en fait de l’arrivée — enfin — d’un écran couleur en lieu et place de l’affichage monochrome présent sur les versions précédentes. Ce nouveau bracelet profite toujours d’une autonomie de dix jours avec plusieurs fonctions de santé. Outre le décompte du nombre de pas et le suivi de la fréquence cardiaque en continu, il est également capable de mesurer la saturation en oxygène dans le sang.

Le Fitbit Inspire 3 est également capable d’analyser la qualité du sommeil et le niveau de stress et profite, en version premium, du score de Daily Readiness. Pour rappel, ce score indique si vous êtes aptes à partir vous entraîner ou si vous devriez davantage récupérer.

Le Fitbit Inspire 3 est disponible avec bracelet noir, jaune ou rose — d’autres bracelets sont proposés en option — et s’affiche au prix de 99,95 euros.

Des Fitbit Sense 2 et Versa 4 sans grande révolution

Du côté des montres connectées, Fitbit a une nouvelle fois décliné sa gamme en deux produits avec la Fitbit Versa 4 pour le milieu de gamme et la Fitbit Sense 2 pour le haut de gamme. Ces deux montres peuvent d’ailleurs profiter d’une fonction intégrée sur les précédents modèles, mais uniquement outre-Atlantique : la détection de fibrillation auriculaire.

Grâce à leur cardiofréquencemètre, elles pourront ainsi vous alerter en cas d’irrégularité de votre fréquence cardiaque. Elles profiteront également des nouveaux profils de sommeil déployés par Fitbit depuis le mois de juin avec un symbole d’animal en fonction de vos différentes habitudes de sommeil. Par ailleurs, la Fitbit Sense 2 pourra intégrer cet animal totem dans un cadran spécifique.

Les deux montres de Fitbit profitent par ailleurs d’un design légèrement plus fin et allégé tout en conservant un suivi GPS pour retrouver le tracé de vos entraînements. Fitbit a également modifié le centre de gravité de ses montres pour le positionner plus bas sur les boîtiers afin qu’elles soient plus confortables à porter. La Sense 2 comme la Versa 4 profitent par ailleurs d’un bouton sensitif pour naviguer dans l’interface. Elles peuvent également gérer les appels en Bluetooth et permettent de répondre aux SMS. Du côté de l’autonomie, comptez sur six jours d’utilisation pour les deux modèles.

Si les deux montres de Fitbit partagent de nombreux points communs, la Fitbit Sense 2 se distingue cependant par ses fonctions de santé plus avancées. Elle profite, comme le modèle précédent, d’un électrocardiogramme pour visualiser les signaux électriques de votre cœur, mais également d’une mesure du stress grâce à un suivi de l’activité électrodermale continue.

En cas de stress important, la montre pourra vous demander comment vous vous sentez et vous suggérer quelques activités. Par ailleurs, l’ECG pourra être utilisé pour vérifier une suspicion de fibrillation auriculaire qui aurait été détectée par le cardiofréquencemètre.

La Fitbit Versa 4 est proposée en quatre coloris — noir, bleu, pêche et rouge — au prix de 229,95 euros. De son côté, la Fitbit Sense 2 est déclinée en trois teintes : noir, crème ou gris clair. La montre haut de gamme de Fitbit est lancée au prix de 299,95 euros.

Rappelons par ailleurs que Fitbit a travaillé au côté de Google sur la Pixel Watch dont le lancement est attendu pour cet automne. Le constructeur travaille sur une future montre connectée équipée de Wear OS, le système d’exploitation de Google, mais n’a toujours pas communiqué sur ce projet.

