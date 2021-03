Fitbit Ace 3 : robuste, il est conçu pour résister aux enfants

Fitbit vient d'officialiser son nouveau bracelet Ace 3. Ce nouveau bracelet connecté a été créé pour les enfants.

Fitbit est un des plus grands acteurs dans le domaine des wearables. C’est même un acteur incontournable, surtout depuis que l’entreprise appartient à Google. Ils viennent de dévoiler un nouveau produit pour les enfants : Acer 3. C’est un bracelet basique dont les fonctions et caractéristiques visent clairement à plaire aux enfants, il a été conçu pour résister aux chocs et à l’eau. Si le produit est destiné aux enfants, cela ne signifie pas que les caractéristiques sont du bas gamme. Non, Fitbit a utilisé un écran OLED ou annonce une autonomie de plus d’une semaine.

Pourquoi un bracelet connecté pour les enfants ?

Le nouvel Ace 3 reprend déjà la formule de son prédécesseur, le Fitbit Ace 2. Esthétiquement, c’est le même bracelet sauf que l’on a ajouté du caoutchouc avec un écran tactile OLED de 0,72 pouce (128 x 72 pixels).

L’écran est bien plus personnalisable et ses fonctions mettent l’accent sur la pratique de l’exercice physique tout en apportant du contrôle parental. Après avoir ouvert un compte familial dans l’application Fitbit, vous pourrez accéder aux contrôles de confidentialité et de protection. Avec une vue spéciale qui permet de visualiser facilement l’activité de l’enfant, vous avez la possibilité d’activer ou de désactiver des fonctions du bracelet et approuver les demandes d’amis. Ce bracelet doit inciter les enfants à faire plus d’activités et à sortir. Fitbit parle d’une augmentation du temps passé devant des écrans par plus de 60 % des enfants en France en 2020, notamment lors des confinements.

Le Fitbit Ace 3 est compatible avec Android et iOS et promet jusqu’à 8 jours complets d’autonomie. Il sera vendu à 79,95 euros à partir du 15 mars 2021. Il y a également un bracelet Minions pour 29,95 euros qui sera commercialisé plus tard.