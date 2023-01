On n’avait rien compris, Fitbit n’a pas prévu de lancer de montre sous Wear OS

Deux ans après le rachat de Fitbit par Google, et plusieurs déclarations floues de son patron, la marque a finalement déclaré qu'il n'avait jamais été question de lancer une montre Fitbit sous Wear OS. On fait le point sur cet imbroglio.

Il y a deux ans, Google annonçait le rachat de Fitbit, le constructeur de montres et de bracelets connectés. Un peu plus tard, à l’occasion de l’édition 2021 de la conférence Google I/O, les deux entreprises annonçaient de concert le lancement de Wear OS 3, en partenariat avec Samsung. Depuis, à plusieurs occasions, James Park, patron de Fitbit, avait affirmé travailler sur des montres connectées basées sous Wear OS. Mais apparemment, on n’avait rien compris à son propos.

Comme le rapporte le site 9to5Google, Fitbit a finalement indiqué, jeudi 19 janvier, qu’il n’avait jamais été question d’abandonner son propre système d’exploitation, Fitbit OS, pour ses montres connectées, et que le projet dont a parlé James Park pendant deux ans était celui de la Google Pixel Watch, développée par Google en partenariat avec Fitbit. On fait le point sur ce quiproquo de près de deux ans.

Deux allusions à Wear OS de la part du patron de Fitbit

En deux ans, les allusions à une montre Fitbit sous Wear OS ont été nombreuses. En mai 2021, lors de la conférence Google I/O, James Park déclarait : « À l’avenir, nous allons concevoir des montres premium basées sur Wear qui combineront le meilleur de l’expertise santé de Fitbit et les capacités informatiques de Google. Et ce ne sera que le début de notre partenariat, nous comptons faire encore davantage pour inspirer et motiver les gens dans leur voyage vers une meilleure santé ».

Rebelotte le 25 août 2021, à l’occasion de la présentation du Fitbit Charge 5. En introduction de la présentation, James Park a fait le point sur les projets de Fitbit avec Wear OS : « Nous allons concevoir des montres connectées premium basées sur Wear qui combinent le meilleur de l’expertise de santé et de bien-être de Fitbit avec les capacités de Google. Nous vous en dirons bientôt davantage ».

De quoi laisser penser à de nombreux observateurs — on plaide coupable chez Frandroid — que Fitbit avait comme projet de développer à l’avenir des montres connectées sous Wear OS. Il n’en était finalement rien comme l’a indiqué un porte-parole de la marque au site 9to5Google :

James faisait référence à la Google Pixel Watch comme notre montre connectée premium dans la famille des appareils Google et Fitbit.

La Pixel Watch, une montre « Fitbit » sous Wear OS

Rappelons en effet que, depuis le rachat de Fitbit par Google, James Park n’est plus seulement patron de Fitbit, mais responsable de la division wearables de Google. Il s’exprimait donc à ce titre au moment de la présentation de Wear OS 3 mais également — et plus étrangement — lors de l’annonce du Fitbit Charge 5.

Depuis ces deux déclarations, Fitbit a lancé deux nouvelles montres connectées, les Fitbit Sense 2 et Fitbit Versa 4, toutes deux dotées de Fitbit OS. Néanmoins, la firme a collaboré étroitement à la conception de la Google Pixel Watch, les données de sport et de santé étant désormais prises en charge directement par des applications Fitbit et non plus Google Fit. Reste à savoir si la firme a tout de même, dans ses cartons, la mise en chantier d’une montre Fitbit sous Wear OS, mais désormais, rien n’est moins sûr.

