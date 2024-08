SFR muscle son offre avec une nouvelle Box 5G pour profiter du Très Haut Débit à la maison

Marre des box et décodeurs avec les câbles qui traînent partout et des installations compliquées ? SFR lance aujourd’hui sa nouvelle box 5G, une alternative à la fibre qui permet d’accéder au THD et aux mêmes services qu’une offre triple play.

En retard sur ses concurrents quant aux performances de son réseau fibre et de son Wi-Fi, SFR compte se rattraper sur le terrain de la 5G où il est plus avantagé.

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, la filiale d’Altice a annoncé le lancement d’une nouvelle box 5G avec la promesse de débits élevés et surtout un affranchissement des contraintes d’installation telles que les soucis d’éligibilité et l’intervention d’un technicien. C’est d’ailleurs son avantage n°1 : l’installation est si facile qu’on peut la faire soi-même.

Une offre spéciale pour les moins de 26 ans

La nouvelle offre de SFR est fixée à 39,99 euros par mois sans engagement. Les moins de 26 ans profitent quant à eux d’un tarif réduit à 29,99 euros par mois.

À ce prix, on profite des mêmes avantages qu’une offre triple play. D’abord une connexion internet avec un débit de 1,1 Gb/s en téléchargement et de 100 Mb/s en envoi, et une compatibilité du routeur avec le Wi-Fi 6.

Côté téléphonie, on a les appels illimités vers les fixes et les mobiles de France. Enfin, cette offre met à disposition un bouquet de 130 chaînes TV qu’il est possible de regarder sur smartphone, tablette ou ordinateur grâce à l’application SFR TV.

D’ordinaire présente dans les offres mobiles, la 5G fait aussi son petit bonhomme de chemin du côté des offres internet. La grande différence ici est qu’internet est illimité pour tous les usages, ce qui est parfait pour les gamers qui ont grand besoin d’une connexion avec les meilleurs débits, mais aussi pour des usages de SVOD très gourmands en données.

Une offre à considérer pour les personnes habitant dans des endroits mal raccordés à la fibre mais disposant d’une bonne couverture 5G.

