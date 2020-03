SFR RED ou B&You : quel forfait mobile 100 Go choisir en ce moment ?

Après nous être attardés sur des forfaits 50 ou 60 Go, on s'intéresse aujourd'hui aux offres 100 Go de RED et B&You. 4G, Voix, options, hors-forfait, réseau, on a tout passé à la loupe pour vous aider à choisir le meilleur.

Si d’ordinaire les forfaits 60 Go suffisent pour profiter de la 4G sans vraiment se poser de questions, les « power-user » peuvent se laisser tenter par les offres plus plantureuses dotées de 100 Go de data. Ces dernières ont le mérite d’ouvrir la porte à des usages plus voraces en données. On pense surtout au mode modem, mais c’est aussi pratique pour streamer beaucoup de contenu sur son smartphone, surtout si votre connexion fixe n’est pas toujours au top.

RED et B&You proposent chacun des offres mobiles 100 Go à des prix identiques : 20 euros tout ronds, ou 19,99 euros par mois respectivement. Laquelle choisir entre les deux ? On vous donne tous les détails pour faire votre choix.

La voix, les SMS et les MMS

Sur la voix les deux forfaits font à peu près jeu égal. Vous avez les appels illimités vers la France Métropolitaine et les DOM, à une exception près : Mayotte. C’est inclus chez Bouygues, pas chez RED. Sur les SMS, ils sont illimités chez B&You vers la France et les DOM, RED ne propose en revanche pas de SMS vers les DOM. Pour les MMS, c’est illimité en France Métropolitaine uniquement pour les deux opérateurs, vers les DOM et l’Europe, c’est décompté de l’enveloppe à l’étranger.

Ainsi, si vous communiquez principalement avec des lignes françaises, cela ne changera rien. En revanche si vous avez des correspondants outre-mer et particulièrement Mayotte. Le choix de B&You est plus judicieux. RED impose par ailleurs des limites de 3h maximum pour un appel (coupé au-delà) et de 200 destinataires différents maximum par mois pour les appels et les SMS. Bouygues ne donne aucune limitation dans ses conditions tarifaires.

Vainqueur : B&You

Les données en France et en Europe

Comme leurs noms l’indiquent, les deux forfaits intègrent 100 Go de données en France sans autres formes de procès. Sur le hors forfait, en France, il y a en revanche quelques subtilités. Chez RED, la 4G est simplement bloquée au-delà de l’enveloppe. Vous pouvez cependant acheter une recharge de 50 Go pour 10 euros, non renouvelable pendant la période de facturation en cours.

Pour B&You, le dépassement de l’enveloppe donne lieu à une recharge de 10 euros consommée à raison de 0,01€/Mo. Si nos calculs sont bons, cela correspond donc à une recharge de 1 Go. Cher payé. Bouygues est donc plus avare et surtout le paiement est déclenché automatiquement ce qui peut donner lieu à quelques mauvaises surprises. En revanche, il est possible d’opter pour un débit limité gratuitement. Franchement mieux.

En Europe et dans les DOM, les deux opérateurs offrent 10 Go de data. Chez RED, c’est une enveloppe spécifique qui s’ajoute aux 100 Go en France tandis que Bouygues les déduit des 100 Go globaux. En revanche RED n’inclut pas Andorre alors que c’est le cas pour B&You le fait. Pour ce qui est du hors-forfait en Europe, les deux opérateurs sont astreints à la législation européenne sur le roaming : 0,0054 euros/Mo.

Vainqueur : RED by SFR (sauf si vous allez régulièrement en Andorre)

les options : le double appel manque à l’appel chez RED

C’est sur les options que B&You prend le plus gros avantage. Par défaut, le forfait RED ne propose ni le double appel, ni la messagerie vocale visuelle. Les deux options sont facturées chacune 2 euros par mois. Chez B&You, c’est directement dans le forfait, tout comme la TV, alors que c’est 2 euros chez RED. Ces options ne sont certes pas indispensables, mais le fait est que le forfait RED coûterait 26 euros par mois pour les mêmes prestations que Bouygues qui en fait donc plus pour le même prix.

Vainqueur : B&You

Le réseau

Sur la qualité du réseau, les deux opérateurs couvrent 99% de la population pour la voix et les données selon l’ARCEP. La couverture du territoire est aussi similaire (94% pour Bouygues et 95 pour SFR). Dans le détail, la population profitant d’une « bonne couverture » selon les critères du gendarme des télécoms est supérieure chez SFR avec 90% contre 86 chez Bouygues dans le cas de la voix. Sur les données, la couverture 4G est identique, mais de 3 points supérieurs pour SFR en 3G (93% du territoire contre 96).

Pour ce qui est de la qualité du réseau au sens large, Bouygues est en revanche devant. En moyenne, et toujours selon l’ARCEP, Bouygues offre des débits 4G descendants de 45 Mb/s tandis que SFR atteint 42 Mb/s. Dans les villes, vous ne verrez aucune différence. Bouygues est en revanche légèrement meilleur sur les routes, les lignes de TGV et le métro et de manière générale les zones rurales ou intermédiaires.

Vainqueur : Bouygues, d’une courte tête

Vous pouvez consulter la couverture près de chez vous grâce au site Mon Réseau Mobile s’appuyant sur les données de l’ARCEP. On vous explique également quel est le meilleur opérateur mobile dans un article dédié.

B&You : la meilleure offre 100 Go

À l’issue de ce comparatif, on remarque que RED prend l’avantage sur le hors-forfait grâce à cette recharge de 50 Go pour seulement 10 euros. Sur un forfait 100 Go, on peut toutefois concéder que les hors forfait ne sera pas courant. Pour le reste, B&You fait mieux à peu près partout, et surtout intègre diverses options, dont le pratique double appel.

