Capable de filmer en 4K, l’Insta360 Go 3S est une alternative solide aux célèbres GoPro avec un prix plus bas aujourd’hui

Pesant simplement 39 g, l’Insta360 Go 3S est une camĂ©ra de poche capable de filmer en 4K Ă 30 images par seconde. Elle est fournie avec un Action Pod capable de la recharger et servant Ă visionner vos films sur son Ă©cran. Le tout Ă -9 % chez Boulanger.

L’Insta360 Go 3S // Source : Insta360

Avec l’Insta360 Go 3S, vous avez un petit appareil capable de prendre des photos et des vidĂ©os alors qu’il n’est pas plus grand qu’un doigt. L’avantage de cette camĂ©ra par rapport Ă une GoPro, c’est que la partie avec l’objectif peut ĂŞtre dĂ©tachĂ©e de la base, qui sert aussi de station de charge, comme avec une paire d’Ă©couteurs Bluetooth. Vous pouvez la fixer partout avec les accessoires fournis dans la boĂ®te, pour vous suivre dans toutes vos aventures, aussi bien familiales que plus extrĂŞmes. Avec une petite rĂ©duction de 40 euros chez Boulanger, ça peut ĂŞtre une bonne idĂ©e de cadeau Ă glisser sous le sapin.

Les points forts de l’Insta360 Go 3S

Il faut seulement 30 minutes pour la charger complètement

L’autonomie de 140 minutes en enregistrement vidĂ©o

La camĂ©ra est certifiĂ©e IPX8 et l’Action Pod est IPX4

C’est une petite promotion, mais une promotion quand mĂŞme sur l’Insta360 Go 3S chez Boulanger. Vous pouvez la commander pour 389,99 euros au lieu de 429,99 euros

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant l’Insta360 Go 3S. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une action cam 4K divisible en deux modules

Avec l’Insta360 Go 3S entre les mains, vous avez une camĂ©ra de poche qui peut filmer tout ce que vous voulez en 4K Ă 30 fps mais aussi prendre des photos en 4 000 Ă—2 250 au format 16:9 (il en existe d’autres). Elle est vraiment toute petite puisqu’elle mesure 25,6 Ă— 54,4 Ă— 24,8 mm pour 39,1 g. L’Action Pod, lui, fait 63,5 Ă— 47,6 Ă— 29,5 mm lorsque l’Ă©cran est pliĂ©.

Car oui, la particularitĂ© de cet appareil, comme on l’a Ă©voquĂ© plus haut, c’est que vous pouvez sortir le module avec le capteur de l’Action Pod pour soit l’emmener, soit la fixer quelque part, mĂŞme sur vous. Le Pod, lui, est dotĂ© d’un petit Ă©cran tactile de 2,2″ qu’il est possible de dĂ©plier pour naviguer dans les menus et visionner vos enregistrements.

Des fonctions avancées pour une caméra haut de gamme

La camĂ©ra ne se contente pas du minimum et vous retrouvez par exemple un système de stabilisation FlowState qui permet d’Ă©viter que vos films tremblent dans tous les sens. Il y a mĂŞme un système de verrouillage de l’horizon pour encore plus de stabilitĂ©. Si vous posez l’appareil quelque part, vous pouvez dĂ©clencher l’enregistrement avec des contrĂ´les gestuels.

Si vous le perdez, il est compatible avec la technologie Apple Find My. Elle fonctionne mĂŞme sous l’eau, jusqu’Ă 10 mètres, mais attention : la camĂ©ra, pas l’Action Pod. Vous pouvez filmer en mode FreeFrame qui permet de choisir votre ratio d’image après l’enregistrement. C’est vraiment un outil pour stimuler la crĂ©ativitĂ©, autant que pour immortaliser vos souvenirs.

Si vous cherchez une bonne camĂ©ra d’action pour vous suivre dans tous vos pĂ©riples, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre guide d’achat des meilleures Action Cam du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.