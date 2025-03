Test du TP-Link Archer GE800 : trois ports 10G et du Wi-Fi 7 pour dompter votre connexion fibre 8 Gbit/s

Ce qui m’a donné envie de tester l’Archer GE800 est qu’il dispose de deux ports 10G et un port SFP+, parfaitement adaptés pour exploiter pleinement les offres fibre ultra haut débit proposées par les fournisseurs d’accès comme Orange et Free.

Ces ports permettent de profiter des débits montants et descendants de 2, 5, voire 8 Gbit/s récemment déployés par ces opérateurs, sans être limité par votre équipement réseau. Pour une fois, votre routeur ne sera pas le maillon faible de votre installation internet domestique.

D’ailleurs, j’étais curieux de tester le Wi-Fi 7 du TP-Link Archer GE800. On nous promet des vitesses hallucinantes, une latence quasi inexistante et une gestion améliorée pour tous nos appareils connectés. À la maison, entre les consoles, les smartphones et les appareils connectés en tout genre, on frôle facilement la quarantaine d’appareils branchés au réseau.

L’exemplaire a été prêté par TP-Link dans le cadre de ce test.

TP-Link Archer GE800 Installation : c’est simple

Le processus d’installation du TP-Link Archer GE800 est remarquablement simple. Il suffit de télécharger l’application TP-Link Tether disponible sur iOS et Android, puis de suivre les instructions guidées. Cette méthode est idéale pour les utilisateurs peu familiers avec la configuration réseau.

Une fois l’application lancée, il suffit de l’autoriser à détecter le routeur, de se connecter en utilisant les identifiants par défaut (généralement imprimés sous l’appareil), puis de définir vos propres paramètres personnalisés. Le processus entier prend environ 5-10 minutes.

L’application vous guide à travers chaque étape, de la configuration de votre connexion internet aux paramètres Wi-Fi, en passant par la création de votre identifiant et mot de passe administrateur. Elle détecte automatiquement le type de connexion internet, bien que vous puissiez aussi configurer manuellement les paramètres si nécessaire.

Pour les utilisateurs avancés, l’interface web traditionnelle reste disponible en tapant simplement l’adresse IP du routeur (généralement 192.168.0.1) dans un navigateur. Cette interface offre des options de configuration plus détaillées que l’application mobile.

L’une des premières choses à faire après l’installation est de vérifier les mises à jour du firmware. Les mises à jour régulières améliorent non seulement la sécurité, mais aussi les performances et la compatibilité avec les nouveaux appareils, particulièrement important avec une technologie aussi récente que le Wi-Fi 7.

TP-Link Archer GE800 Design et ergonomie : futuriste

On peut dire que le TP-Link Archer GE800 ne passe pas inaperçu.

Avec ses deux « ailes » verticales et son éclairage RVB, on dirait un vaisseau tout droit sorti de Star Wars. L’éclairage RGB multicolore (arc-en-ciel, vague, comète, etc.) est personnalisable via l’appli, et ça donne un côté fun, surtout pour les gamers. Moi, je les ai laissées allumées, mais si vous préférez la discrétion, un bouton en façade les éteint en deux secondes.

Ces ailes ne sont pas uniquement esthétiques : elles intègrent les huit antennes internes (quatre de chaque côté) qui diffusent les signaux Wi-Fi. L’illumination RGB personnalisable sur chaque aile et à la base ajoute une touche visuelle qui plaira aux amateurs de configurations gaming. Ces éclairages peuvent être configurés via l’application pour s’harmoniser avec votre setup ou simplement pour indiquer visuellement l’état du routeur.

Côté taille, il est large – 29 cm de long, 20 cm de profondeur, 22 cm de haut. Il faut lui trouver une place, surtout qu’il a un ventilateur interne pour éviter la surchauffe. Ce ventilo, d’ailleurs, fait un léger bruit sous grosse charge, mais rien de dramatique dans mon salon.

À l’arrière, la connectique est particulièrement généreuse avec notamment deux ports 10 Gbit/s (dont un combo SFP+/RJ45), en plus d’un SFP+, qui constituent un véritable atout pour l’avenir. Ces ports ultra-rapides vous permettent de connecter directement votre box fibre dernière génération d’Orange ou Free proposant du 2, 5 ou 8 Gbit/s, sans goulot d’étranglement.

Vous pouvez également y relier un NAS ou un PC gaming pour des transferts de données à des vitesses inédites sur un réseau domestique.

TP-Link Archer GE800 Performances : technologie de pointe et stabilité remarquable

La force principale du TP-Link Archer GE800 réside dans sa capacité à gérer simultanément un grand nombre d’appareils connectés. Avec une bande passante théorique totale de 19 Gbit/s répartie sur trois bandes de fréquences, ce routeur est conçu pour les foyers hyperconnectés où plusieurs activités gourmandes en données se déroulent en parallèle.

La bande 6 GHz, nouveauté du Wi-Fi 7, offre des performances impressionnantes en termes de débit. Lors des tests, elle a démontré des vitesses dépassant 3,6 Gbit/s à courte distance avec des appareils compatibles Wi-Fi 7. Même sans équipement Wi-Fi 7, les débits sont excellents : la bande 5 GHz atteint facilement 1,9 Gbit/s à proximité et maintient des vitesses honorables même à distance.

Le véritable atout du Wi-Fi 7 implémenté dans l’Archer GE800 est sa fonction MLO (Multi-Link Operation). Cette technologie permet aux appareils compatibles d’utiliser simultanément plusieurs bandes de fréquences. Pour simplifier, imaginez passer d’une route à une autre sans jamais ralentir ni vous arrêter. Votre téléphone peut basculer automatiquement entre les bandes 6 GHz, 5 GHz et 2,4 GHz selon les conditions, garantissant une connexion optimale en toutes circonstances.

La stabilité est un autre point fort. Même sous forte charge, avec plus de 20 appareils connectés simultanément, le routeur maintient des performances constantes sans ralentissement perceptible. Le processeur quadricœur et les 2 Go de RAM intégrés permettent une gestion intelligente du trafic qui priorise les flux importants, comme les jeux en ligne ou les visioconférences.

En matière de portée, les résultats sont satisfaisants bien qu’inégaux selon les bandes. La bande 2,4 GHz offre une excellente couverture à travers les murs et les étages, idéale pour les grands logements. La bande 5 GHz montre une légère dégradation dans les zones éloignées mais reste performante. Quant à la bande 6 GHz, sa portée est plus limitée, nécessitant une proximité raisonnable avec le routeur pour en exploiter pleinement les capacités.

Pour les connexions filaires, les ports multi-gigabits sont un véritable atout. Le port 2,5 Gbit/s dédié au gaming fonctionne parfaitement pour prioriser une console ou un PC, garantissant une latence minimale indépendamment des autres activités réseau. J’ai pu tester le mode 10 Giga de la Freebox Ultra (via cage SFP+), et ça fonctionne bien comme le prouve la capture ci-dessous.

Test réalisé avec une Freebox Ultra, branchée en Ethernet 10 Giga via un adaptateur RJ45 et branché ensuite sur un Mac mini M4

Le ventilateur chauffe un peu sous grosse charge, et le bruit peut gêner dans une pièce silencieuse. Et puis, sans AFC (une fonction qui booste la portée 6 GHz, pas encore dispo), la couverture reste perfectible dans les grandes maisons.

Tests réalisés sur fast.com (Netflix) et nPerf.

TP-Link Archer GE800 Applications : c’est complet

Le TP-Link Archer GE800 se démarque par ses fonctionnalités spécifiquement développées pour les joueurs en ligne. Le Game Center intégré à l’interface offre plusieurs outils pour optimiser l’expérience de jeu.

La fonction d’accélération du jeu est particulièrement remarquable. Elle analyse automatiquement le trafic réseau pour identifier les flux de jeu et leur attribuer une priorité maximale. Le routeur reconnaît les jeux populaires et applique automatiquement les paramètres optimaux pour réduire la latence et éviter les pics de ping, ces micro-ralentissements qui peuvent faire la différence entre victoire et défaite.

L’accélération du serveur de jeu via Game Private Network (GPN) est une autre fonctionnalité intéressante. En s’associant avec le service WTFast, le GE800 peut optimiser le routage vers les serveurs de jeu, l’idée est de contourner les congestions internet pour offrir une connexion plus directe et stable. Cette fonction est particulièrement utile pour ceux qui jouent sur des serveurs éloignés géographiquement.

L’application mobile Tether permet de surveiller facilement les performances en temps réel, d’identifier quels appareils consomment le plus de bande passante, et même de visualiser des statistiques détaillées sur vos sessions de jeu. La possibilité de personnaliser les effets lumineux RGB passe par l’application, on peut aussi les stopper.

TP-Link Archer GE800 Prix et alternatives

Le TP-Link Archer GE800 est à 500 euros environ, on peut le retrouver sur Amazon.

Il y a encore peu de routeurs Wi-Fi 7, et l’Archer GE800 se positionne comme une solution premium pour joueurs, mais n’est pas sans concurrence. Sa principale alternative est le modèle non-gaming Archer BE800 (100 euros de moins, vérifier le prix sur Amazon), qui partage la plupart des caractéristiques techniques mais sans les fonctionnalités spécifiques au jeu ni le design distinctif, pour un prix légèrement inférieur.

Pour ceux qui recherchent des performances encore plus élevées, l’Asus ROG Rapture GT-BE98 Pro (disponible sur Amazon) offre une configuration quadri-bande avec une deuxième bande 6 GHz dédiée, mais à un prix significativement plus élevé. Ce modèle haut de gamme d’Asus propose également des fonctionnalités gaming avancées comme le VPN Fusion.

