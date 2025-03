Ce PC portable pas comme les autres a un écran pliable extra large : voici le Lenovo ThinkBook Flip

Lenovo continue d’innover dans le domaine des ordinateurs portables avec son dernier concept, le ThinkBook « codename Flip » AI PC. Présenté lors du Mobile World Congress 2025, cet appareil repousse les limites du design traditionnel en intégrant un écran OLED pliable de 18,1 pouces dans un format de 13 pouces.

Le ThinkBook Flip se distingue des autres ordinateurs traditionnels par sa polyvalence. Il peut être utilisé comme un ordinateur portable classique de 13,1 pouces, une tablette de 12,9 pouces lorsque l’écran est replié, ou encore comme un appareil doté d’un écran vertical de 18,1 pouces. Cette flexibilité est rendue possible grâce à un écran OLED pliable qui peut se replier derrière la partie principale de l’écran, contrairement au ThinkBook Plus Gen 6 où l’écran s’étend depuis le dessous. Nous avons d’ailleurs pu découvrir ce PC du futur au MWC 2025.

L’écran OLED de 18,1 pouces offre une définition de 2000 x 2664 pixels et un ratio d’aspect de 3:4. Cette configuration permet d’afficher plus de contenu verticalement, idéal pour la lecture de longs documents ou la navigation sur des sites web. De plus, en mode vertical, la webcam se trouve à hauteur des yeux, offrant un angle plus naturel pour les visioconférences.

Un concept innovant aux multiples fonctionnalités

Le ThinkBook Flip ne se limite pas à son écran pliable. Il intègre également un pavé tactile intelligent appelé Smart ForcePad. Ce dernier est équipé d’un tableau de bord illuminé à trois couches, offrant des touches numériques et des contrôles multimédias directement sur le pavé tactile. Cette innovation vise à améliorer la productivité en réduisant le besoin de périphériques supplémentaires.

Bien que toujours au stade de concept, Lenovo a déjà défini des spécifications techniques prometteuses pour le ThinkBook Flip. Il devrait être équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7, de 32 Go de mémoire LPDDR5X, d’un stockage SSD PCIe, de ports Thunderbolt 4 et d’un lecteur d’empreintes digitales. Ces caractéristiques en font un appareil potentiellement puissant, capable de répondre aux besoins des professionnels et des créatifs.

Le ThinkBook Flip propose cinq modes d’utilisation distincts : mode ordinateur portable, mode vertical pour la lecture de documents, mode partage pour un affichage double écran, mode tablette et mode lecture. Cette versatilité permet à l’appareil de s’adapter à différents scénarios d’utilisation, que ce soit pour le travail, la création ou le divertissement. Malheureusement, Lenovo n’a pas encore annoncé de date de sortie ou de prix pour le ThinkBook Flip.