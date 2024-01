On a adoré utiliser cet écran externe Oled pliable d’Asus

Malgré quelques bémols et un prix élevé, l'écran externe Oled et pliable d'Asus au CES 2024 a su nous séduire par sa pertinence et sa simplicité de fonctionnement.

Quand une technologie de pointe se met au service d’un usage tout simple, ça fait souvent de belles choses. Au CES 2024, Asus nous gratifie ainsi d’un écran externe très particulier puisqu’il peut se plier en deux.

En voyant cet énième appareil doté d’un écran pliable, on pourrait ressentir une lassitude face à la surenchère technologique. Or, avec l’Asus ZenScreen Fold Oled, l’usage d’un format pliant se révèle très pertinent.

J’ai en effet pu essayer le produit et son potentiel m’a rapidement sauté aux yeux.

Un très grand écran qui s’emporte partout

Tout d’abord, rendez-vous compte des dimensions. Il s’agit d’une dalle de 17,3 pouces (2560 x 1920 pixels) que l’on peut aisément transporter partout. Une fois replié, l’écran externe prend le format d’un PC portable de 12,5 pouces avec une épaisseur de 9,7 mm pour un poids de 1,17 kg.

Le fait que l’écran se plie est donc une réelle plus-value ici puisque cela réduit considérablement l’encombrement du ZenScreen Fold Oled. D’ailleurs, Asus utilise une charnière en goutte d’eau pour atténuer grandement la pliure au milieu de la dalle.

C’est imparfait, mais très réussi. Sous les reflets des lumières au plafond, le creux dans l’écran peut s’apercevoir, mais ce n’est pas un souci. Je passe l’index sur la dalle pour voir si on sent la rainure sous le doigt. Réponse ? Presque pas.

De toute manière, c’est un non-sujet puisque le ZenScreen Fold Oled n’est pas tactile. Vous ne serez pas amené à faire glisser le doigt dessus. Cela peut d’ailleurs être un peu perturbant si le PC portable auquel vous le branchez a, lui, une dalle tactile comme c’était le cas pour nous sur le stand d’Asus.

Posez-le comme vous vous voulez

Notez aussi que grâce à une béquille dédiée, vous pouvez poser l’écran externe à la verticale ou à l’horizontale selon votre humeur. À titre personnel, je trouve le format portrait plutôt pertinent pour la productivité sur ordinateur. En revanche, le mode paysage est une évidence sur la plupart des jeux.

Il faut juste savoir qu’à l’heure actuelle, l’appareil ne reconnait pas automatiquement le changement d’orientation, mais cela va être corrigé d’ici à la sortie, nous a-t-on dit sur place.

Parlons un peu de la connectique. Le ZenScreen Fold Oled n’a pas de batterie. Il ne fonctionne que si on le branche à un appareil. Vous trouverez ainsi deux ports USB-C DisplayPort, un mini-HDMI et une prise jack 3,5 mm.

Rien de bien particulier à dire là-dessus si ce n’est que je trouve dommage que toutes ces entrées soient situées du même côté. Selon si on le pose à la verticale ou à l’horizontale, ce positionnement n’est pas toujours le plus pratique.

Asus ZenScreen Fold Oled // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Asus ZenScreen Fold Oled // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

On peut aussi craindre que l’usage de cet écran externe représente une grosse dépense d’énergie pour l’appareil principal qui doit en assurer l’alimentation.

Un écran agréable pour le jeu vidéo

Quoi qu’il en soit, l’utilisation est simplissime. Vous branchez l’écran à l’appareil et le tour est joué. Il faut juste parfois attendre quelques secondes avec de voir l’image se projeter correctement. Espérons que ce délai s’amenuise d’ici à la commercialisation.

Pour la beauté du geste, je branche une ROG Ally à disposition pour jouer à Forza Horizon. Et c’est un petit coup de cœur. Alors que je parcours virtuellement de magnifiques paysages à bord d’une Ford Bronco, je commence à m’imaginer à bord d’un train avec cet écran déplié devant moi, en train de jouer tranquillement.

L’idée me fait envie, mais si je me demande ensuite si je n’embêterai pas mon voisin de siège en ouvrant ce large écran.

Un prix onéreux

Bref, pas de fioritures, pas d’options superfétatoires. J’ai simplement droit à un bel et grand écran externe très facile à utiliser et à transporter (car pliable).

Toutefois, cela m’étonnerait que vous vous précipitiez sur le produit. Asus nous parle d’un prix encore à déterminer, mais qui tournerait autour des 2000 euros. La commercialisation aura lieu pendant le deuxième trimestre 2024.

Notre journaliste Omar Belkaab est présent au CES 2024 à Las Vegas dans le cadre d’un voyage organisé par la CTA, l’organisme qui gère le salon.