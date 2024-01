La pépite d’Asus pour le CES 2024 est cet écran externe OLED

Haute définition, USB-C, mini HDMI, OLED pliable... que manque-t-il à cet écran externe Asus ? Ah, oui, son tarif.

Parmi la profusion d’annonces présentées par Asus, certains produits retiennent moins l’attention, par choix ou par inadvertance. Par exemple, on ne pouvait pas louper le PC portable avec deux écrans. Et, un produit particulier mérite d’être mis en lumière : le ZenScreen Fold OLED MQ17QH. Cet écran externe pourrait passer inaperçu dans un marché pas spécialement prisé, mais il cache des atouts considérables.

L’intérêt des écrans externes est ravivé

L’intérêt pour les écrans externes a été ravivé grâce à la polyvalence de l’USB-C en mode DisplayPort avec PowerDelivery. Cette technologie permet de connecter l’écran à une variété d’appareils, tels qu’un iPhone, un smartphone Android, un iPad, un PC, ou un Mac, transformant ainsi n’importe quel espace en une station de travail étendue. C’est pratique, d’autant plus avec la facilité de transport de ces écrans. De plus, les écrans se sont vraiment améliorés, avec une résolution et une luminosité en hausse.

Asus a innové en incorporant une dalle OLED pliable dans son écran externe, probablement la même que celle utilisée dans leurs PC portables. Le ZenScreen Fold OLED MQ17QH se distingue donc par son écran OLED de 17,3 pouces, avec une définition de 2 560 x 1 920 pixels. Il brille par sa couverture à 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et sa certification DisplayHDR True Black 500. Les options de connectivité, bien que limitées à un port mini HDMI et deux ports USB-C, répondent aux besoins essentiels.

Sa caractéristique la plus frappante est sans doute sa capacité à se plier, réduisant sa taille à seulement 12 pouces de diagonale. Cette fonctionnalité, combinée à une épaisseur de 9,7 mm et un poids de 1,17 kg, le rend incroyablement portable, il se glisse facilement dans un sac à dos.

Pour l’instant, Asus n’a pas communiqué de prix ni de date de disponibilité pour le ZenScreen Fold OLED MQ17QH, comme de nombreux produits annoncés lors du CES 2024. Toutefois, au vu de ses caractéristiques et de sa conception unique, il est probable que ce produit se positionne dans un segment de prix élevé.

