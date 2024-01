Asus dévoile le Zenbook Duo, le premier PC portable avec deux écrans 14 pouces Oled au monde

C'est au CES de Las Vegas qu'Asus a annoncé le successeur de son Zenbook DUO, son ordinateur portable à deux écrans. Cette fois, les deux dalles sont identiques et peuvent être configurées de multiples façons pour tous les usages.

L’une des grandes annonces d’Asus pour le marché PC lors du CES 2024 est à coup sûr ce nouveau Zenbook DUO, nouvelle version de son PC portable avec deux écrans, qui intègre cette fois deux dalles 14 pouces OLED. Une belle évolution par rapport au premier modèle qui nous avait convaincu en 2022.

Deux écrans Oled dans le même PC portable

Alors que le Zenbook DUO sorti en 2022 proposait un écran Oled 14,5 pouces en 2,8K et un écran secondaire LCD 2,8K, cette nouvelle version propose désormais deux dalles Oled identiques en définition 3K (2 880 x1 800) pouvait monter jusqu’à 120 Hz.

Les deux écrans sont tactiles et sont reliés par une charnière configurable à 180°, permettant ainsi de profiter d’une diagonale potentielle de 19,8 pouces. À l’aide d’une béquille intégrée au châssis, il sera possible d’utiliser ses deux écrans dans des orientations horizontales ou verticales, pour s’adapter à toutes les typologies d’usage.

Source : Asus

Concrètement, le Zenbook DUO pourra être utilisé comme un PC portable standard, grâce à un clavier détachable et sans-fil, mais aussi comme système double écran et même dans une configuration partagée, dans laquelle deux utilisateurs face à face ont leur propre affichage. Chaque application peut ainsi s’étendre ou passer d’un écran à l’autre, le tout étant facilité par le logiciel ASUS ScreenXpert. Il sera aussi possible d’utiliser un des écrans comme clavier virtuel et trackpad, mais aussi de modifier la luminosité de chacun d’eux selon leur utilisation.

S’ils semblent plus encore pratiques à l’usage, ces écrans promettent aussi une qualité d’image exemplaire, en plus des qualités inhérentes de l’Oled (noir profond, contraste infini). ASUS annonce une couverture totale de l’espace de couleurs DCI-P3, idéal pour les créatifs, un support de la norme HDR Dolby Vision et un pic de luminance mesurée à 500 cd/m2 grâce à la certification VESA DisplayHDR™ True Black 500.

À noter qu’il sera possible de choisir une configuration à deux écrans 2K 120 Hz ou 2K 60 Hz, pour un tarif inférieur.

Intel Core Ultra dans un corps ultra-portable

Ce Zenbook DUO reste un ultrabook avec un poids plume de 1,35 kg (1,65 kg avec clavier), mais n’en oublie pas de proposer une fiche technique de dernière génération. Vous ne serez pas surpris de retrouver un processeur Intel Core Ultra 7 ou 9 series H selon la configuration choisie, pouvant être couplé à 32 Go de mémoire LPDDR5x et un stockage de 4 To en SSD NVMe. Côté GPU, vous aurez le droit à une carte graphique Intel Arc aux caractéristiques non communiquées.

Comme bien d’autres constructeurs en ce début d’année 2024, ASUS mise sur la nouvelle architecture d’Intel pour proposer une machine aussi à l’aise dans les tâches créatives, bureautiques, mais aussi liées à l’intelligence artificielle grâce au NPU (unité de traitement neuronal) intégré. La webcam intégrée est d’ailleurs compatible Windows Hello pour valider biométriquement vos opérations sensibles.

Source : Asus

Le constructeur n’a cependant pas fait le choix d’intégrer une touche Windows Copilot à son clavier, contrairement à Dell. Mais ASUS promet cependant une compatibilité complète avec l’assistant IA de Microsoft, qui devrait aussi profiter de sa propre surcouche logicielle.

Avec ces deux écrans, ce nouveau Zenbook DUO sera attendue sur le sujet de l’autonomie. Les deux dalles étant Oled, elles devraient donc moins consommer que le précédent modèle (de l’ordre de 20% selon ASUS), avec sa batterie d’une capacité de 75 Wh. La marque annonce une journée d’autonomie, ce qu’on tâchera de vérifier lors de notre test.

Enfin, qui dit ordinateur destiné aux professionnels, dit offre connectique complète. Ici, vous disposerez de deux ports Thunderbolt 4 en USB-C, 1 port USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1 ainsi qu’un port jack audio. Il est dommage cependant qu’ASUS n’ait pas choisi d’intégrer de lecteur de carte SD, mais on imagine qu’un tel châssis ne le permettait pas.

Prix et disponibilité

Le ASUS Zenbook DUO version 2024 sera disponible en deux versions :