Test du Dell 16 Plus 2-en-1 : une bonne offre en manque d’un petit plus

Bon. On ne peut nier qu’en essayant de simplifier sa gamme de PC portables, Dell a plutôt fait en sorte de la rendre encore plus difficile à lire qu’auparavant. Maintenant, il faut continuer de le juger sur le plus important : la qualité de son matériel. Avec le Dell 16 Plus 2-en-1, nous avons devant nous un appareil bien calibré qui cherche à plaire au plus grand nombre en offrant le maximum de capacités possibles… mais tout ça ne se fait pas sans sacrifices.

Fiche technique

Design

Il faut admettre en premier lieu que cette gamme fait du bien sur le design. Le constructeur a proprement renouvelé son parc ici, et le Dell 16 Plus 2-en-1 apparaît bien plus moderne que ne l’ont été ses derniers efforts sur ce marché. Mais il faut aussi reconnaître qu’il n’a pas une grande originalité non plus.

Comprenez par là que nous sommes essentiellement sur le « cliché du PC ultra portable transformable ». Le châssis en aluminium est assez banal sorti de sa couleur mi-bleue, mi-anthracite très réussie au demeurant. Ses contours, tous arrondis, sont agréables et les charnières très efficaces.

Mais y a-t-il un petit quelque chose qui le marque comme un PC conçu par Dell ? Même son petit logo sur la coque avant est très discret. À 2,05 kilogrammes, il n’est pas particulièrement léger pour son format 16 pouces, mais reste tout à fait transportable.

Clavier et pavé tactile

Maintenant, Dell assure l’essentiel. Le clavier, qui intègre également un pavé numérique, est très silencieux et offre une distance d’activation efficace. Hélas, il est un peu mou et fléchit beaucoup à la frappe, mais l’on apprend bien vite à adapter sa force de frappe pour calmer le jeu.

Le pavé tactile est d’une diagonale très grande et confortable. S’il reste plastique, la glisse est assez bonne. On sent encore un peu d’accroche sous la poulpe des doigts que l’on aimerait voir disparaître, mais pour son positionnement tarifaire, le contrat est rempli.

Connectique

À gauche, nous retrouvons un port HDMI 2.1, un port USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbits et un port Thunderbolt 4. À droite, nous avons un combo jack ainsi qu’un port USB A 3.2 Gen 1.

Pour un format 16 pouces, cette configuration est assez limitée. A minima, nous aurions aimé retrouver un second port USB-C à droite pour permettre de brancher l’ordinateur qu’importe où se trouve le bloc de charge, et/ou un second port Thunderbolt 4. Beaucoup de constructeurs réussissent à apporter plus sur des appareils parfois même plus légers. C’est convenable ici.

Webcam et audio

Le Dell 16 Plus 2-en-1 intègre une webcam 1080p tout à fait respectable, qui gère très bien la dynamique de la scène. Hélas, les couleurs sont assez délavées et le bruit numérique est omniprésent, mais elle reste très pratique pour de la vidéoconférence.

Côté audio, nous retrouvons deux haut-parleurs placés sur le bas de l’appareil. Leur calibration n’est pas si mal, avec toujours des basses un peu absentes, mais une signature sonore et une scène relativement bien représentée. Sur ce format, pourtant, on peut en attendre beaucoup plus. Ici, nous sommes simplement dans le bas de la moyenne.

Écran

Le Dell 16 Plus 2-en-1 intègre une dalle Mini LED de 16 pouces tactile proposant une définition de 2560 x 1600 pixels, soit un ratio 16:10. Il est compatible avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel Calman Color Calibration de Portrait Displays, nous retrouvons une couverture de 110% de l’espace DCI-P3 pour 164% de l’espace sRGB. Écran Mini LED oblige, le ratio de contraste est très haut à 8996:1, et très bon pour la technologie.

En SDR, nous retrouvons un delta e00 moyen de 3,19 très bon, avec un écart maximal de 6,45 sur les tons bleus royaux. La température de couleurs moyenne est à 6187K, légèrement trop chaud par rapport à la norme NTSC 6500K. La luminosité maximale est mesurée à 415 cd/m², ce qui est loin d’être lisible en plein soleil, surtout avec une dalle tactile comme celle-ci.

Alors oui : en HDR, nous retrouvons plutôt un pic à 670 cd/m² qui donne très envie, mais la dalle n’est clairement pas calibrée pour ce mode — delta e00 moyen de 33,68 sur les contenus HDR avec des courbes EOTF et de luminance complètement décalées — qui n’existe donc que pour faire beau sur la fiche technique. Reste donc un PC confortable en SDR, mais qui manque de luminosité, avec un écran Mini LED sous exploité.

Logiciel

Nous retrouvons l’expérience logicielle habituelle de Dell, à commencer par les logiciels publicitaires préinstallés à désinstaller d’office à la moindre prise en main et les notifications grinçantes. Passons, c’est loin d’être le seul acteur dans ce cas.

Nous sommes toujours en contrôle des configurations fines du comportement de l’appareil grâce à MyDell, un logiciel qui n’a de cesse que de s’améliorer et devient toujours plus lisible, facile à prendre en main et charmant au fil du temps. Reste encore au constructeur à consolider son expérience logicielle, en y intégrant les mises à jour et en mettant un peu moins en avant ses offres payantes de suivi, mais c’est efficace.

Performances

Le Dell 16 Plus 2-en-1 est propulsé par un SoC Intel Core Ultra 7 258V, qui propose 8 cœurs — 4 cœurs performance pour 4 cœurs efficients — pouvant turbo jusqu’à 4,8 GHz. Il est soutenu par 32 Go de RAM LPDDR5X à 8533 MHz, et un espace de stockage de 1 To en PCIe Gen 4 dans notre configuration de test.

Benchmarks

Sous Cinebench 2024, nous retrouvons des scores de 512 points en multi core pour 121 points en single core. Qu’on se le dise : sur les processus multi-threadés, AMD reste bien meilleur sur ce type de format là où Dell choisit comme beaucoup de prioriser la chauffe et le silence d’usage. Les performances en single core sont par contre excellentes, prouvant une grande vélocité sur les tâches les plus simples.

La partie graphique Intel Arc 140V se mesure à 3302 points, ce qui est toujours un grand point pour les SoC Intel… Ils font de beaux scores en benchmark. Dans les faits, nous connaissons ses limites en jeu vidéo, mais cette partie graphique est parfaite pour du montage vidéo simple en Full HD.

Le stockage est par contre un peu décevant. Avec ces scores, nous sommes plutôt sur le début de la génération PCIe 4.0, qui rajoute facilement 1000 à 1500 MB/s de plus sur cette fin de génération qui est la nôtre. Dell a de toute évidence du stock à écouler.

Refroidissement et bruit

Avec 54°C au maximum en bas du châssis, le Dell 16 Plus 2-en-1 fait partie des profils de chauffe un peu haut sur le marché des ultraportables. Ceci étant dit, il réussit à garder son sang froid et ne faire entendre ses ventilateurs qu’à peine même en pleine charge synthétique. C’est tout ce qu’on lui demande ma foi.

Autonomie

Le Dell 16 Plus 2-en-1 intègre une batterie de 64 Wh, d’une taille plutôt bonne pour son format, et offre pour la charge un bloc d’alimentation de 65 watts en USB-C soutenant la norme Power Delivery. Aucun problème donc pour rendre les accessoires de charge compatibles avec cette configuration.

Sur une utilisation bureautique classique, luminosité réglée à 50%, nous retrouvons 7 à 8 heures d’usage bureautique. La configuration paye clairement l’usage du Mini LED, qui consomme tout de même un peu plus qu’un IPS LCD classique. L’Intel Core Ultra 7 de 2e génération est capable de bien meilleur. Nous sommes sur le bas de la moyenne ici.

Prix et disponibilité

Le Dell 16 Plus 2-en-1 est disponible au prix de départ de 899 euros (pour 1149 euros normalement). Notre configuration de test est vendue au prix de 1049 euros en promo d’été, contre 1499 euros habituellement. De très belles offres en date d’écriture de ce test.