Pourquoi le ThinkBook Flip de Lenovo est le PC du futur

Un écran qui se plie, une productivité qui grimpe : découvrez le ThinkBook Flip de Lenovo, star du MWC 2025.

Lenovo a profité du MWC pour présenter son ThinkBook Flip. Ce concept n’est pas juste un PC classique : il cache un écran pliable qui passe de 13 pouces à un impressionnant 18,1 pouces en un clin d’œil.

Un écran qui se plie, mais pas comme les autres

Le ThinkBook Flip, c’est avant tout une histoire d’écran. Lenovo a repris la même dalle Oled que celui du ThinkBook Plus Gen 6, un modèle haut de gamme à 3 500 dollars (équivalent en euros).

Mais ici, c’est différent : l’écran se replie derrière lui-même, sans moteurs compliqués. Résultat ? Un gain de 0,4 pouce par rapport à son cousin, pour atteindre 18,1 pouces une fois déplié, avec une définition de 2000 x 2664 pixels. Ça, c’est du grand format pour travailler ou scroller sans fin.

Quand il est replié, le Flip ressemble à un PC portable classique de 13 pouces. Mais attention, la moitié de l’écran regarde vers l’arrière. Pas de panique, c’est voulu : vous pouvez l’utiliser pour montrer quelque chose à quelqu’un en face de vous, comme une présentation, sans avoir besoin d’un autre écran.

Ou alors, vous dépliez tout et profitez d’un écran vertical extra-haut. Parfait pour lire des documents longs ou bosser sans vous casser le cou – la webcam reste pile à hauteur des yeux, un vrai soulagement.

Un pavé tactile qui fait des étincelles

L’écran n’est pas le seul à faire le show. Le ThinkBook Flip embarque aussi un pavé tactile baptisé Smart ForcePad. Derrière ce nom un peu barbare, il y a une idée géniale : des raccourcis lumineux qui s’affichent directement dessus.

Lenovo rêvait d’y coller un écran de smartphone, mais que c’était trop cher. Du coup, ils ont opté pour ces LED colorées – simple, mais efficace.

Côté caractéristiques, Lenovo n’a pas encore tout dévoilé, mais on a déjà quelques indices alléchants. Le Flip tournerait avec un processeur Intel Ultra 7, 32 Go de RAM, un SSD évidemment et des ports Thunderbolt 4. Ajoutez un lecteur d’empreintes digitales, et vous avez un PC qui coche pas mal de cases.

Un prototype prometteur, mais pas encore parfait

J’ai eu la chance de voir un prototype du ThinkBook Flip au MWC, et franchement, c’est impressionnant.

Est-ce que ce concept arrivera vraiment dans nos mains ? Peut-être bien, surtout qu’il partage des pièces avec le Gen 6. Et s’il est moins cher grâce à l’absence de moteurs, ça pourrait être cool.