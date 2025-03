Un laptop avec panneaux solaires intégrés : l’intrigante idée de Lenovo pour ne plus jamais être à court de batterie

Jamais à court d’idée étonnante, Lenovo a profité de l’immense salon barcelonais dédié à la mobilité pour dévoiler un ordinateur avec de la batterie à revendre.

Crédit : Lenovo

Et si vous n’aviez plus jamais à charger votre ordinateur portable ? La promesse faite par Lenovo au Mobile World Congress n’en est pas tout à fait là, mais elle s’en rapproche. Le constructeur chinois a en effet présenté un ordinateur embarquant un panneau solaire pour prolonger son autonomie explique The Verge.

Encore au stade de concept, le produit est néanmoins intriguant, malgré quelques soucis techniques.

1h de lecture vidéo en 20 minutes de charge

Au dos de cet ordinateur aux allures parfaitement normal se trouve un panneau solaire maison, directement relié à la batterie de l’appareil. D’après les dires de l’entreprise, ce petit accessoire permet de récupérer jusqu’à 1 h en lecture vidéo avec 20 minutes d’exposition au soleil.

Même pas besoin de coller les cellules du panneau en face du soleil, même avec de la lumière indirecte l’ordinateur peut récupérer un peu d’énergie. De quoi potentiellement assurer quelques minutes d’autonomie en plus, le temps de trouver une prise à laquelle se brancher. Dans tous les cas, le gestionnaire d’énergie de l’appareil indique la quantité d’énergie absorbée à chaque instant.

Crédit : Lenovo

Autrement l’appareil est assez classique avec un poids de 1 kilo et quelques, un processeur Intel Lunar Lake, 1 To de stockage, un écran Oled 14 pouces et 32 Go de RAM. Même avec son dos tout en panneau solaire, l’appareil ne mesure d’ailleurs que 15 millimètres d’épaisseur. Même pas de quoi le démarquer par rapport au reste de l’industrie.

Quid de la commercialisation ?

Si l’utilisation de l’Oled est plutôt habile de la part de Lenovo (la technologie est souvent moins gourmande que du LCD classique), embarquer un processeur Intel peut paraître contre-intuitif tant les puces ARM de chez Qualcomm sont réputées pour être encore moins gourmandes en énergie.

Cependant, il ne faut pas oublier que l’appareil en est encore au stade de concept pour le moment. Il n’est même pas certain que Lenovo le commercialise un jour. Si c’est le cas, le fabricant aurait de toute façon largement le temps de changer la fiche technique. Mais une arrivée sur le marché n’est pas tout à fait hors de propos. Après tout, Lenovo a bien annoncé que son ordinateur à l’écran extensible présenté en 2023 allait bientôt être vendu dans le commerce.

Et pour ceux qui voudrait profiter de cette technologie sans avoir à acheter un ordinateur, Lenovo a aussi présenté un petit panneau solaire portable avec prise USB-C. Là aussi un concept, mais qui pourrait sans doute arriver sur le marché rapidement.