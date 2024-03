Bonne surprise pour le prix de la voiture électrique de Volkswagen qui veut ringardiser les SUV

Quelques semaines après sa révélation, la nouvelle Volkswagen ID.7 Tourer dévoile enfin son prix. Le break électrique démarre à partir de 58 990 euros et se révèle étonnement moins cher que la berline standard. Mais si vous êtes intéressés, il vaudra mieux l'acheter en Allemagne.

Volkswagen fait partie des constructeur généralistes dont la gamme de voitures électriques est la plus étoffée du marché. De l’ID.3 à l’ID. Buzz en passant par les ID.4 et ID.5, la firme propose un large choix à ses clients. Et c’est loin d’être terminé.

Pas à portée de tous

En effet, le constructeur commercialise également depuis peu une berline électrique rivale de la Tesla Model 3, qui prend le nom d’ID.7. Mais ce n’est pas tout, puisqu’elle a également dévoilé au mois de février une inédite version break. Baptisée ID.7 Tourer, cette dernière remplace alors la Passat SW, et rivalise avec les nouvelles BMW i5 Touring et autres Nio ET5 Touring, entre autres.

S’il faudra encore patienter un peu avant de voir cette nouvelle arrivante sur les routes, le constructeur allemand nous dit déjà combien elle va coûter. Sur le configurateur en ligne, on découvre donc le prix de départ du break électrique, affiché à partir de 58 990 euros. Un tarif loin d’être à la portée de toutes les bourses, mais qui est cependant étonnement moins élevé que celui de l’ID.7 berline. Pour mémoire, cette dernière démarre à 59 990 euros.

Ce prix est valable pour l’ID.7 Tourer Pro d’entrée de gamme, tandis que la version Pro S n’est pas encore disponible à la commande pour le moment. Mais alors, à quoi a-t-on le droit avec ce montant ? Et bien bonne nouvelle, la dotation technologique est plutôt généreuse, puisqu’elle inclut entre autres l’affichage tête-haute en réalité augmentée, les feux à LED ainsi que l’ouverture et le démarrage sans clé. L’écran tactile de 15 pouces fait également partie de l’équipement de série.

Ce dernier est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et il profite d’une ergonomie revue après le mea-culpa de la marque à ce propos. Reste à savoir si l’assistant vocal permettant de dialoguer avec l’intelligence artificielle ChatGPT est également livré de série sur cette version. En revanche, le toit panoramique Smart Glass capable de s’opacifier sur demande devrait sans doute nécessiter la finition supérieure.

Deux motorisations dans le catalogue

Il faudra donc encore patienter avant de connaître la dotation de la version Pro S, qui devrait logiquement être un peu plus généreuse encore. Nul doute que cela ne devrait plus trop tarder cependant. En attendant, on connaît déjà les caractéristiques du break électrique, qui se décline en deux variantes distinctes. Dans les deux cas, la puissance est identique, affichée à 286 chevaux et 545 Nm de couple, grâce à un moteur sur l’essieu arrière.

Il se murmure cependant qu’une version dotée d’une transmission intégrale serait aussi au programme un peu plus tard. En version Pro, l’ID.7 Tourer embarque une batterie de 77 kWh de capacité nette (82 kWh brut), qui lui permet de parcourir jusqu’à 590 kilomètres selon le cycle WLTP. La Pro S aura quant à elle le droit à un pack de 86 kWh net (91 kWh brut), pour une autonomie annoncée à 685 kilomètres. De quoi rassurer les potentiels clients.

Étonnant : sur le configurateur allemand, on trouve bien le toit panoramique « magique », ainsi que d’autres options, autant à l’intérieur pour le confort qu’à l’extérieur pour le design. L’autonomie est annoncée à 607 km.

La puissance de charge oscille quant à elle entre 175 et 200 kW, ce qui permet à la voiture de se recharger de 10 à 80 % en 28 à 30 minutes. Pas de quoi révolutionner le marché, surtout qu’elle n’est pas équipée d’une architecture 800 volts au contraire de la Kia EV6 ou de la Porsche Taycan. À noter que la pompe à chaleur est uniquement disponible en option, moyennant 1 150 euros supplémentaires. Un coût non négligeable, et une fonctionnalité à envisager uniquement si vous faites de longs trajets.

Du fait de son prix, la nouvelle Volkswagen ID.7 Tourer ne sera pas éligible au bonus écologique. Et ce même si elle est fabriquée en Allemagne, au sein de l’usine d’Emden. Les premières livraisons devraient normalement débuter avant la fin de l’année.