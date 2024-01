Volkswagen intègre ChatGPT dans ses voitures : tout ce que ça change pour le conducteur

À l'occasion du CES 2024 de Las Vegas, Volkswagen vient d'annoncer l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de ses nouvelles voitures via ChatGPT. Quels seront les modèles concernés et qu'est-ce que cela va apporter au conducteur ? Voici tout ce qu'il faut savoir.

ChatGPT dans les voitures, ce n’est pas inédit puisque le constructeur français DS l’a déjà annoncé dans ses nouvelles voitures il y a quelques mois.

En revanche, du côté de chez Volkswagen, c’est tout nouveau, et ça devrait éclipser le temps de quelques semaines les problèmes rencontrés par la marque (et plus globalement le groupe) autour de ses logiciels.

Un vrai plus ou simplement du gadget ?

À l’occasion du CES de Las Vegas, Volkswagen présente ses premiers véhicules sur lesquels le robot conversationnel basé sur l’intelligence artificielle sera intégré à son assistant vocal IDA. Ce nouvel « agent conversationnel« , comme il est appelé par la marque, est proposé avec la dernière génération de systèmes d’infodivertissement, sur les modèles ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, les nouvelles générations du Tiguan et de la Passat, ainsi que la dernière Golf.

Mais qu’est-ce que cela va changer concrètement pour le conducteur ? Ça va lui donner un éventail d’informations disponibles bien plus large que via une assistance vocale classique telle que nous la connaissions.

L’IDA pourra être utilisé pour commander, tout simplement, le système d’infodivertissement, de navigation et de climatisation, mais il pourra aussi obtenir des réponses à des questions d’ordre général en allant chercher ses sources directement via Internet.

Volkswagen évoque notamment un « enrichissement des conversations », mais aussi la possibilité de répondre rapidement à des questions, sans que le conducteur se sente obligé, par exemple, de prendre son téléphone pour taper sa requête. Il est alors possible de demander la météo par exemple, ou même de poser des questions de cultures générales.

Quid de la protection des données ?

Le client n’aura pas à créer un nouveau compte, installer une nouvelle application ou activer ChatGPT. Selon la marque, il suffira de prononcer « Bonjour IDA » ou d’appuyer sur le bouton dédié, placé sur le volant, pour activer l’assistant vocal.

Évidemment, avec l’intégration d’une intelligence artificielle comme ChatGPT au sein des voitures, on peut légitimement se poser la question de la protection des données. Selon Volkswagen, l’IA n’accède à aucune donnée du véhicule et les questions et les réponses sont supprimées immédiatement.

Et d’une manière générale, c’est l’assistance vocale IDA qui déterminera automatiquement s’il ne peut traiter lui-même la demande formulée. Si ce n’est pas le cas, la demande sera anonymisée et transmise à l’IA.