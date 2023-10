DS intègre ChatGPT dans toutes ses voitures : est-ce réellement utile ? Premiers éléments de réponse

Pour la première fois en Europe, le constructeur DS Automobiles (anciennement marque de Citroën) intègre ChatGPT dans ses voitures. Toute la gamme peut désormais en être équipée sans aucun surcoût, alors qu'une phase de test de six mois est actuellement en cours. Est-ce vraiment utile ? Voici les premiers éléments de réponse.

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle est de plus en plus répandue. On la retrouve partout, que ce soit dans les smartphones comme dans l’univers de l’automobile. Cette technologie offre de nombreux avantages, et aiderait même à réduire la pollution et les embouteillages, comme l’a montré Google qui travaille sur une solution pour mieux gérer le cycle des feux tricolores grâce à l’IA.

Une première en Europe

Mais cette technologie est aussi présente dans nos voitures, même si elle n’en n’est pour le moment qu’à ses débuts dans ce domaine. En début d’année, le groupe General Motors annonçait sa volonté d‘implanter ChatGPT dans ses véhicules, afin de remplacer à terme les écrans tactiles. Mais pour l’heure, ce n’est pas encore fait, alors que la firme, qui devrait bientôt arriver en Europe vient de se faire devancer sur le sujet.

Et cocorico, c’est une marque française qui détrône le constructeur américain, puisqu’il s’agit de DS Automobiles. Dans un communiqué tout juste publié, la firme annonce en effet qu’elle intègre désormais l’outil de discussion basé sur l’intelligence artificielle dans ses voitures. Tous les modèles de la gamme sont concernés, de la DS 3 à la DS 9, en passant par la DS 7 qui devrait s’offrir une nouvelle génération 100 % électrique d’ici à 2025.

Pour en profiter, les clients devront cependant avoir choisi l’option DS Iris System dans leur véhicule. Cette dernière n’est autre que le système de reconnaissance vocale développé par le constructeur et déjà proposé depuis plusieurs années sur ses véhicules. Ainsi, l’intégration de l’IA devrait rendre ce dispositif encore plus intuitif, comme l’ont montré les journalistes de l’Automobile Magazine, qui ont eu la chance de le tester.

Dans l’ensemble, le système fonctionnerait très bien, à condition que la voiture soit bien connectée à la 4G. Les réponses seraient pertinentes, un peu comme le fait déjà ChatGPT sur un navigateur en ligne. Il est alors possible de lui poser de nombreuses questions sur de nombreux sujets pratiques ou plus fantaisistes, comme l’explique également le constructeur tricolore.

Pas pour tout le monde

Pour discuter avec l’intelligence artificielle, il suffit simplement de presser le bouton dédié sur le volant de son véhicule, ou de prononcer « Ok IRIS ». Ensuite, le conducteur peut demander de nombreuses informations à l’assistant virtuel, comme le temps qu’il fait dans un lieu donné ou encore les horaires d’ouverture d’un musée ou d’un magasin.

Il est également possible de demander à ChatGPT de lister les lieux culturels à visiter dans une ville. Ce dispositif est également particulièrement utile lors des longs trajets, puisque l’IA est par exemple capable d’inventer un quiz sur votre sujet préféré, ou de générer une histoire pour vos enfants. Vous pouvez même lui demander de vous raconter des blagues, ainsi que des informations sur DS, bien évidemment !

Bonne nouvelle pour les clients, cette fonctionnalité est d’ores et déjà disponible, et ce sans aucun surcoût. Mais attention, car seulement les 20 000 premiers inscrits disposant du DS Iris System pourront l’utiliser dans leur véhicule. Une phase de test est actuellement en cours au sein de Stellantis, pour une durée de six mois. Il n’est ensuite pas exclu que ChatGPT soit ensuite déployé pour tous les clients, sans doute sous la forme d’une option payante.

D’autres constructeurs travaillent également à l’intégration de l’intelligence artificielle dans leurs voitures. C’est par exemple le cas de Tesla, qui veut s’aider de cette technologie pour rendre sa conduite autonome de niveau 3 encore plus efficace.