L’IA de bout-en-bout et la conduite autonome chez Tesla : le changement radical d’Elon Musk

La conduite autonome (FSD) chez Tesla peine à progresser : malgré les nombreuses mises à jour, les avancées sont rares et un déploiement à grande échelle semble encore lointain. Elon Musk annonce maintenant une modification majeure pour la version v12 du FSD : l'intégration d'une intelligence artificielle de bout-en-bout.

L’histoire d’amour (ou de haine, selon les jours) entre Elon Musk et l’intelligence artificielle est digne d’un scénario de film à suspense. Quand on pense que le génie derrière SpaceX et Tesla aurait pu être le directeur d’OpenAI, l’entreprise à l’origine de GPT-4 et ChatGPT, on se dit que les choses auraient pu être bien différentes. Mais comme dans toute bonne intrigue, les rebondissements ne manquent pas.

Récemment, Elon Musk a signé une lettre demandant de mettre en pause le développement des modèles IA pendant six mois pour éviter les abus. Comme si cela ne suffisait pas, il a ensuite créé une entreprise dédiée à l’IA. Cher Elon, tu nous rends fous ! Mais attention, l’histoire ne s’arrête pas là.

Comme pour pimenter un peu plus ce scénario digne d’Hollywood, Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, a critiqué Tesla et Elon Musk lors d’une interview accordée à CNN, en soulignant les risques liés à l’IA et à la conduite autonome. Mais Elon Musk n’est pas du genre à se laisser abattre. Désormais, Elon Musk parle d’utiliser l’IA pour améliorer le Full Self-Driving (FSD), la conduite autonome, de ses voitures Tesla.

Tesla prévoit en effet de mettre à jour son package FSD Beta avec une IA de bout en bout dans sa version v12. Jusqu’à présent, l’IA était surtout utilisée pour la partie perception de l’équation, permettant au véhicule de détecter son environnement. Mais la prise de décision et la conduite reposaient encore sur une programmation classique. Elon Musk, qui avait affirmé par le passé qu’il n’y aurait pas besoin d’IA pour ces aspects, semble dorénavant avoir revu sa copie.

Arguably, v11.4 should be v12.0, as there are so many major improvements.

v12 is reserved for when FSD is end-to-end AI, from images in to steering, brakes & acceleration out.

