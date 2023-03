L’histoire troublante entre Elon Musk et OpenAI (GPT-4, ChatGTP, etc.)

Faut-il ralentir le développement des systèmes d'IA ? Elon Musk et un millier d'experts demandent une pause. Pourtant, l'entrepreneur américain a été impliqué dans OpenAI par le passé et ça ne s'est pas bien passé !

L’intelligence artificielle est actuellement au cœur de l’actualité et fait l’objet de nombreux débats. Les produits d’OpenAI, tels que ChatGPT et GPT-4, connaissent une importante popularité. Dans une lettre ouverte, publiée le 29 mars 2023, un millier d’experts en la matière demandent un moratoire sur son développement, soulevant des préoccupations quant à ses impacts potentiels sur la société et l’avenir de l’humanité.

Ils réclament la suspension des recherches et du développement de systèmes plus puissants que GPT-4 pendant une période de six mois. Le but de cette demande est de développer des mesures de protection plus efficaces pour ces logiciels, qu’ils considèrent « dangereux pour l’humanité ». Selon ces experts, cela permettra de s’assurer que ces technologies sont utilisées de manière responsable et en toute sécurité pour la société et l’avenir de l’humanité.

Parmi les signataires de la lettre ouverte qui demandent de freiner le développement de l’intelligence artificielle, se trouve Elon Musk, connu pour être le co-fondateur de Tesla, SpaceX et actuel propriétaire et dirigeant de Twitter. Sa position sur le sujet peut surprendre. Au-delà de ses considérations éthiques, il y a une histoire plus profonde et complexe derrière cette prise de position.

Des divergences entre Elon Musk et OpenAI

En 2015, OpenAI a été créé. À cette époque, peu de gens ont prêté beaucoup d’attention à cette startup, mais elle a reçu de forts investissements de grandes personnalités du monde technologique. L’un d’entre eux était Elon Musk, qui a promis d’investir 1 milliard de dollars dans le projet. Cependant, comme vous pouvez l’imaginer, quelque chose a mal tourné.

Elon Musk ne voyait pas clairement l’avenir d’OpenAI. L’organisation s’était donnée comme objectif de faire des avancées notables dans le domaine de l’intelligence artificielle, mais les premières années n’ont pas vu de résultats particulièrement remarquables de ces efforts. Début 2018, Elon Musk a ainsi expliqué à Sam Altman, un autre fondateur du projet, que sa mission avait échoué et qu’ils étaient très loin de ce que Google réalisait avec DeepMind.

« Donnez-moi le contrôle ou je pars »

C’est alors qu’Elon Musk a proposé une solution radicale : « Donnez-moi le contrôle ou je pars ». Sam Altman — alors responsable du prestigieux incubateur américain YCombinator — ainsi que les autres fondateurs de l’entreprise ont rejeté cette proposition, et Elon Musk leur a abandonné le projet. Dans les médias, à l’époque, Elon Musk expliquait qu’il y avait un potentiel conflit d’intérêt en raison de son intention de faire concevoir une voiture autonome chez Tesla, mais c’était juste une (petite) partie de la vérité.

Au revoir Elon Musk, bonjour Sam Altman. Cette rupture a entraîné le départ du fondateur de Tesla, bien qu’il ait déjà participé à hauteur de 100 millions de dollars au développement d’OpenAI. Il avait prévu, initialement, d’investir 1 milliard de dollars, soit 10 fois plus. Sam Altman, qui était déjà l’un des grands responsables d’OpenAI, a changé son intitulé de poste dans l’entreprise : à partir de ce moment, il est devenu président de la société.

Vous connaissez la suite : Microsoft est entré en jeu et a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI, et bien plus après, ce qui a permis au développement de produits tels que GPT-3, GPT-4, DALL-E 2 et ChatGPT. Malgré leur relation passée, Sam Altman est conscient de la situation et comprend les réserves d’Elon Musk concernant l’IA. Il est intéressant de voir comment OpenAI va réagir à cette lettre ouverte, et comment cela va affecter le développement futur de ses produits, tel que GPT-5.

Malgré l’histoire compliquée entre Elon Musk et OpenAI, la lettre ouverte publiée par les experts en intelligence artificielle est un moment crucial pour réfléchir aux limites et aux risques du développement actuel de cette technologie. La demande de moratoire sur le développement des futurs systèmes d’IA pendant une période de six mois vise à créer un espace pour discuter de la manière responsable d’utiliser ces technologies et de les protéger contre les impacts potentiellement négatifs sur la société et l’avenir de l’humanité. Selon ces experts, il est encore possible d’agir et de créer un « été de l’IA » dans lequel les bénéfices seraient récoltés par l’humanité.

