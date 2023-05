Quand Tesla demande à ses fans comment améliorer Tesla, voici les meilleures réponses

Dans un récent tweet, Tesla a sollicité l'avis de sa communauté en demandant à ses followers : « Que devrait améliorer Tesla ? ». Les réponses n'ont pas tardé à affluer, allant de plaintes légitimes à des demandes pour le moins humoristiques. Les utilisateurs de Tesla ont ainsi exprimé leurs préoccupations et proposé des idées pour améliorer l'expérience de conduite de leurs véhicules électriques.

What should Tesla improve? Let us know in comments below — Tesla (@Tesla) May 5, 2023

Il y a quelques mois, nous avions rédigé un article intitulé « Les 9 vraies raisons de ne pas acheter une Tesla ». L’objectif de cet article n’était pas de discréditer Tesla, mais plutôt d’informer les potentiels acheteurs. Comme vous le constaterez, la majorité des problématiques soulevées sont déjà connues. Néanmoins, il est toujours utile de les mettre en lumière et de les discuter au sein de la communauté Tesla. Voici quelques-unes des préoccupations les plus fréquentes soulevées par les utilisateurs de Tesla.

Le FSD est partout

La demande de transfert de l’option Full Self-Drive (FSD) devient de plus en plus pressante chez les propriétaires de véhicules Tesla. Cette fonctionnalité, qui promet une conduite entièrement autonome, est très coûteuse et les utilisateurs aimeraient pouvoir la transférer d’une voiture à l’autre lorsqu’ils en changent.

En France, l’option FSD coûte 7 500 euros alors qu’elle n’est même pas encore disponible. Aux États-Unis, où la version bêta est en cours de test, le prix s’élève à 15 000 dollars. Un utilisateur a ironisé en comparant l’option FSD à une veste de luxe : « On voudrait la porter sur toutes nos voitures Tesla ». Beaucoup de Canadiens et d’Européens se plaignent de ne pas pouvoir en profiter.

Actuellement, l’option FSD est liée à la voiture elle-même et non au compte de l’utilisateur. Cela signifie que, lorsqu’un propriétaire décide de vendre sa Tesla et d’en acheter une nouvelle, il doit racheter l’option FSD pour son nouveau véhicule. Cela engendre une frustration compréhensible, compte tenu du coût élevé de cette option.

En outre, les utilisateurs soulignent que le transfert d’options payantes entre dispositifs est déjà monnaie courante dans d’autres domaines, notamment pour les logiciels et les abonnements en ligne. Ils estiment donc qu’il serait logique que Tesla suive cette tendance pour améliorer l’expérience de ses clients.

Pièces de rechange, Autopark, essuie-glaces, expérience de livraison…

Les propriétaires de véhicules Tesla sont de plus en plus préoccupés par la disponibilité des pièces de rechange pour la réparation de leurs voitures. Certains attendent depuis plusieurs mois la réception des pièces nécessaires.

L’Autopark et les essuie-glaces ont été critiqués pour leur fonctionnement défectueux. Un utilisateur a même déclaré, non sans humour, que son Autopark était tellement capricieux qu’il se demandait si ce n’était pas sa voiture qui cherchait à éviter les créneaux. Quant aux essuie-glaces, ils semblent connaître de nombreux ratés.

L’expérience de livraison a également été mentionnée à plusieurs reprises, en particulier en fin de trimestre lorsque Tesla livre un grand nombre de véhicules en peu de temps, ce qui crée des frustrations et des problèmes. De manière générale, l’expérience d’achat, de la commande à la livraison, est souvent critiquée par les propriétaires.

Les finitions et la qualité d’assemblage des voitures produites à la Gigafactory de Fremont, aux États-Unis, font également l’objet de plaintes. Bien qu’il y ait eu des améliorations, les propriétaires estiment qu’il reste du chemin à parcourir pour atteindre un niveau de qualité optimal.

Il est probable que les niveaux de satisfaction varient en fonction des Gigafactory qui produisent les véhicules Tesla. En France, on retrouve des Model 3 et Y provenant de Shanghai, des Model Y en provenance de Berlin, ainsi que des Model S et X fabriqués aux États-Unis. Il peut donc être difficile de s’y retrouver et de comparer les expériences des clients en fonction de la provenance de leur véhicule.

Tesla Vision, contrôle vocale, Roadster 2…

Le contrôle vocal des véhicules Tesla est considéré comme perfectible et loin de ce que proposent les assistants vocaux des smartphones. Les utilisateurs aimeraient voir des améliorations dans ce domaine pour faciliter l’utilisation de leur voiture.

Tesla Vision, le système de caméras et de capteurs utilisé pour la conduite assistée, est critiqué pour son manque d’efficacité, surtout chez les acheteurs récents qui ne disposent pas de tous les capteurs ultrasons. Les propriétaires aimeraient disposer d’une vue à 360 degrés pour une meilleure expérience de conduite.

La production du Roadster 2 est attendue avec impatience. Les utilisateurs expriment leur hâte de voir cette supercar électrique sur les routes. Il s’agit d’une voiture de sport 100 % électrique qui promet 1 000 kilomètres d’autonomie, un 0 à 100 km/h en 1,1 seconde et une vitesse de pointe à plus de 400 km/h. Initialement prévue pour 2020, la sportive a été repoussée à maintes reprises.

Les fans ont également mentionné fréquemment qu’Elon Musk pourrait lui-même s’améliorer. En effet, l’attitude du PDG de Tesla ne fait pas toujours l’unanimité, surtout depuis son acquisition de Twitter.

Les propriétaires de Tesla ne se contentent pas de critiquer

Les propriétaires de Tesla ne se contentent pas de critiquer, ils ont aussi des idées ingénieuses pour améliorer leurs véhicules. Par exemple, lorsqu’ils font face à une foule de voitures attendant aux Superchargeurs, ils proposent d’ajouter une file d’attente numérique pour éviter que la situation ne devienne un remake de La Guerre des Étoiles version électrique.

Parmi les autres suggestions, on trouve celle d’autoriser l’utilisation de la connexion de données 4G du véhicule comme point d’accès pour partager la connexion avec d’autres appareils. Après tout, pourquoi ne pas profiter de cette ressource pour regarder des vidéos de chatons pendant que l’on attend patiemment son tour au Superchargeur ?

Enfin, les propriétaires aimeraient voir un système de kit mains libres pour l’ouverture automatique du Frunk (le coffre à l’avant). Certains se demandent même si Tesla pourrait proposer une option permettant à leur voiture de leur préparer un café pendant qu’ils chargent leurs bagages dans le Frunk. En attendant, il existe des kits pour transformer le Frunk en ouverture automatique.

Une autre idée intéressante serait de permettre aux conducteurs de définir l’état de charge souhaité à l’arrivée à destination. Le planificateur de trajet prendrait alors en compte ce paramètre lors de la planification des itinéraires et des arrêts de charge. Ainsi, si un conducteur veut arriver à son lieu de destination avec une batterie chargée à 80 %, il pourrait simplement entrer cette information, et le planificateur de trajet s’occuperait du reste. Cette fonctionnalité pourrait s’avérer particulièrement utile pour les longs trajets où les conducteurs souhaitent arriver à destination avec une certaine autonomie restante pour éviter d’être pris au dépourvu en cas de besoin imprévu de se déplacer.

Face à ces retours et suggestions de la part de ses utilisateurs, Tesla a l’occasion de continuer à innover et d’améliorer l’expérience de ses clients. Il est clair que le fabricant américain est à l’écoute de sa communauté, ce qui témoigne de son engagement à maintenir une communication ouverte et à satisfaire les besoins de ses clients.

Tesla a déjà montré sa capacité à apporter des améliorations significatives grâce à des mises à jour logicielles over-the-air, qui permettent d’améliorer les fonctionnalités existantes et d’en ajouter de nouvelles sans avoir besoin de se rendre dans un centre de service. Ces mises à jour constituent un atout considérable pour la marque et pourraient être utilisées pour répondre aux préoccupations soulevées par les propriétaires.

Les suggestions des propriétaires de Tesla pourraient également inspirer de nouvelles fonctionnalités et innovations, telles que la file d’attente numérique pour les Superchargeurs ou l’utilisation de la connexion de données 4G du véhicule comme point d’accès. En intégrant ces idées dans ses futurs modèles, Tesla pourrait continuer à se démarquer en tant que leader dans le secteur des véhicules électriques.

