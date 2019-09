Elon Musk a communiqué sur ses prochains véhicules électriques sur Twitter, et sur les ambitions de Tesla sur Nürburgring. La Tesla Roadster arrivera donc un peu plus tard que prévu, mais c’est pour le mieux puisque les avancées sur la motorisation de la Tesla S « Plaid » permettra d’en améliorer les performances.

Après les Tesla X, S et 3, la marque iconique des véhicules électriques a présenté en 2017 un semi-remorque et la magnifique Tesla Roadster, une supercar capable d’atteindre les 400 km/h en pointe. Une prouesse permise grâce à ses 3 moteurs électriques (1 à l’avant, 2 à l’arrière en transmission intégrale), ce que Tesla appelle aujourd’hui « Plaid Powertrain ».

Tesla se concentre d’ailleurs sur une version « Plaid » de la Model S afin de remettre une bonne longueur d’avance à Porsche et sa Taycan. Elon Musk s’est d’ailleurs épanché sur la question sur Twitter en expliquant que, non seulement la Model S est déjà capable de battre la Porsche Taycan sur le circuit de Nürburgring, mais aussi que la Model S Plaid, prévue pour octobre ou novembre 2020, viendra encore grignoter de précieuses secondes sur le tout.

La Tesla Roadster reportée

Quant à la question de savoir si la Tesla Roadster fera mieux — c’est une évidence –, il faudra patienter pour le découvrir. En effet, Elon Musk précise que la supercar et la version « Plaid » de la Model X arriveront après la Model S Plaid. Ce sera donc pour la toute fin 2020, ou plus certainement pour 2021. Un léger retard donc pour la Tesla Roadster qui était originellement annoncée pour 2020.

Mais vous l’aurez compris, les essais réalisés avec la Model S Plaid permettront à Tesla de régler dans les moindres détails les performances de cette motorisation en vue d’améliorer les résultats de la Roadster.

Quant à savoir si ces réglages suffiront à faire de la Tesla Roadster la voiture de route la plus rapide du monde, Elon Musk semble sûr de lui :

Absolutely — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2019

La Tesla Roadster sera « absolument » capable de battre le record sur un tour de circuit à Nürburgring par un véhicule homologué « route ». Le record est actuellement détenu par la Porsche 911 GT2 RS MR, en 6 minutes, 40 secondes et 33 dixièmes — et non 6:44:97 comme le prétend l’utilisatrice de Twitter qui cite ici la seconde place de la Lamborghini Aventador SVJ.

Autant dire que la Tesla Roadster s’annonce déjà comme un monstre de puissance… qui devrait être disponible à partir de 200 000 dollars tout de même dans sa version de base.