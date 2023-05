Le co-fondateur d’Apple met en garde contre Tesla : « Achetez une Tesla si vous voulez voir comment l’IA peut vous tuer »

Dans une interview accordée à CNN, Steve Wozniak n'a pas manqué de critiquer Tesla et Elon Musk sur leurs technologies de conduite autonome. Le co-fondateur d'Apple a exprimé ses inquiétudes quant aux dangers potentiels de l'intelligence artificielle (IA) et aux risques associés à la conduite autonome des véhicules Tesla.

Selon Steve Wozniak, si quelqu’un veut comprendre les risques associés à l’IA et à la possibilité qu’elle puisse causer des accidents mortels, il suffit d’acheter une Tesla.

Il a ajouté que la technologie de conduite autonome de Tesla, Autopilot, a été impliquée dans plusieurs accidents mortels. L’un des incidents les plus notoires a eu lieu en 2018, lorsqu’un ingénieur d’Apple a perdu la vie dans une collision impliquant l’Autopilot de sa Tesla.

Wozniak a également mentionné sa déception concernant les promesses non tenues d’Elon Musk, notamment celle de permettre aux voitures Tesla de rouler seules à travers le pays d’ici la fin 2016. Le co-fondateur d’Apple a précisé qu’il croyait autrefois en la possibilité de rendre les voitures Tesla entièrement autonomes grâce à une mise à jour logicielle, mais que cela « n’est même pas proche de la réalité ».

Ce n’est pas la première fois que Steve Wozniak exprime son scepticisme envers Tesla et ses technologies de conduite autonome. Il a précédemment partagé une expérience négative avec le pilote automatique de sa Model S, qui avait provoqué un « freinage fantôme » et une réduction soudaine de la vitesse de son véhicule.

Malgré leurs différences, Steve Wozniak et Elon Musk semblent partager certaines préoccupations quant aux dangers de l’IA. Les deux hommes ont signé une lettre ouverte demandant l’arrêt du développement de nouveaux modèles de langage pour prévenir les effets potentiellement catastrophiques des IA similaires à GPT-4 sur la société.

Le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, a révélé n’avoir jamais eu l’opportunité de discuter avec Elon Musk. Après son interview récente, on peut se demander si une telle rencontre aura lieu un jour. Steve Wozniak a tout de même reconnu son admiration pour certaines réalisations d’Elon Musk, notamment le développement des véhicules électriques.

Les propos de Wozniak peuvent paraître excessifs. Bien que des accidents impliquant des Tesla aient fait la une, les enquêtes ont souvent révélé que le système Autopilot n’était que rarement en cause. La négligence humaine est généralement citée comme étant à l’origine de ces accidents, parfois mortels. Cela ne signifie pas que le système de conduite FSD de Tesla ne présente pas de problèmes dans son comportement sur route ouverte. Les mises à jour successives témoignent d’améliorations, mais il reste difficile de faire une confiance aveugle aux capacités de l’IA développée par Tesla.

