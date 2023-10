Belle surprise à venir pour cette voiture française qui goûtera bientôt à l’électrique

Alors que Peugeot vient de lever le voile sur sa nouvelle e-3008, DS s’apprête à transformer l’un de ses modèles-star, la DS 7. Cette dernière devrait également passer à l’électrique et hériter de la fiche technique de sa cousine, ce qui laisse augurer une très belle autonomie à venir.

À partir de 2035, les constructeurs automobiles auront l’interdiction de vendre des voitures thermiques neuves sur le sol européen. Il existera quelques exceptions pour les marques vendant très peu de véhicules, mais elles sont évidemment très rares. Les autres devront donc s’adapter, comme toutes celles du groupe Stellantis par exemple.

Une nouvelle version

C’est par exemple le cas de Peugeot, qui vient tout juste de lever le voile sur sa nouvelle e-3008, que nous avons eu la chance de découvrir il y a quelques semaines. Mais la firme au lion n’est bien sûr pas la seule. On pense aussi à DS, qui annonce dans un communiqué que l’intégralité de ses nouveaux modèles lancés à partir de l’année prochaine seront 100 % électriques.

Pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que le constructeur soit très en avance, alors qu’il ne commercialise qu’une voiture zéro-émission (à l’échappement). Il s’agit de la DS 3 E-Tense, dont l’essai est à lire sur Survoltés. Mais ce dernier prévoit évidemment de rattraper son retard et nous donne déjà quelques informations à ce sujet. La marque annonce en effet qu’elle lancera l’an prochain une DS 4 100 % électrique.

Pour le moment, cette dernière se contente de se décliner en hybride rechargeable, tout comme la DS 7 récemment restylée. Mais il se murmure que cela pourrait aussi changer pour le SUV. Sans donner son nom, la marque haut de gamme explique qu’un nouveau modèle électrique fera son arrivée un peu plus tard dans la gamme. On apprend que ce dernier reposera sur la plateforme STLA Medium, comme la Peugeot e-3008.

Tout porte à croire qu’il s’agira d’une toute nouvelle génération du SUV. Ce que confirment les journalistes du site Autocar, qui indiquent que la DS 7 deviendra bel et bien électrique à partir de l’année 2025. Ces derniers expliquent également que celui-ci fera totalement l’impasse sur les versions thermiques, tandis que la 3008 en proposera encore mais pas sur le marché français.

Une grande autonomie

Pour le moment, le constructeur ne donne pas beaucoup d’informations techniques sur ce nouveau modèle. Cependant, il confirme qu’il embarquera la grosse batterie de 98 kWh qui équipe déjà la e-3008 et qui devrait offrir une autonomie allant jusqu’à 700 kilomètres d’après le cycle WLTP. Un chiffre impressionnant, déjà proposé par le SUV électrique au lion. Et ce même si l’on sait qu’une grande batterie n’est pas forcément toujours bénéfique.

En revanche, pas un mot sur la puissance de la voiture, qui pourrait être identique à celle de sa cousine, qui culmine à 320 chevaux avec sa transmission intégrale. À noter que la Peugeot 3008 avec ses 700 kilomètres d’autonomie ne verra pas le jour avant 2025. Les deux véhicules pourraient donc arriver en même temps sur le marché, mais le SUV de la jeune marque ayant pris son indépendance en 2014 devrait se distinguer par son positionnement plus haut de gamme.

Le futur DS 7 électrique hériterait d’une architecture 400 volts et non 800, et devrait pouvoir se charger de 20 à 80 % en 27 minutes. Il devrait chasser directement sur les terres des BMW X1 et autres Mercedes EQA, tandis que ce dernier vient tout juste d’être renouvelé à l’occasion du salon de Munich. À noter que le SUV tricolore sera assemblé au sein de l’usine de Melfi, en Italie, ce qui devrait lui donner le droit de profiter encore du bonus écologique.

À condition que son prix soit raisonnable, ce qui reste encore une grande inconnue pour le moment. Il faut également savoir que la DS 9 profitera aussi d’un traitement similaire, tout en adoptant un nouveau style s’inspirant de la nouvelle Peugeot 408. Autocar nous informe également qu’un SUV électrique développé par Lancia serait aussi en préparation, reprenant les mêmes caractéristiques techniques.