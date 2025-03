Xiaomi continue de cartonner avec sa voiture électrique et nous le prouve encore une fois

Dévoilée en fin d’année 2023, la nouvelle Xiaomi SU7 continue sur son excellente lancée. La voiture électrique a enregistré pas moins de 20 000 livraisons supplémentaires au mois de février. De son côté, la version Ultra de plus de 1 500 ch rencontre elle aussi déjà un franc succès.



Qui a dit que les entreprises de la tech devaient se contenter de faire des smartphones ? Pas Xiaomi en tout cas. La firme chinoise a en effet levé le voile à la fin de l’année 2023 sur sa toute première voiture électrique, la berline SU7. Si certains experts craignaient que celle-ci fragilise la firme, c’est en fait tout le contraire qui s’est passé.

Un grand succès pour la berline

Et pour cause, cette nouvelle rivale de la Tesla Model 3 a rencontré dès son lancement un immense succès, à tel point que le patron de Xiaomi a dû envisager de doubler la cadence de production. Et même ainsi, les délais d’attente dépassaient les huit mois. Et on ne peut pas dire que c’est simplement l’effet de nouveauté qui profite à la berline électrique. Car plus d’un an après son arrivée sur le marché, elle cartonne toujours autant.

C’est ce que confirme le site CNEVPost, qui annonce que plus de 20 000 exemplaires ont été livrés rien qu’au mois de février, et ce pour le cinquième mois consécutif. Un chiffre tout simplement colossal, surtout que la voiture n’est vendue qu’en Chine pour le moment. Cependant, cela pourrait bientôt changer, car Xiaomi aurait signé un partenariat visant à vendre sa SU7 en Europe, et notamment en Russie.

Xiaomi SU7 Ultra

Ce qui fait qu’à l’heure actuelle, ce sont déjà plus de 180 000 unités qui ont déjà rejoint leur propriétaire. A tel point que la nouvelle Xiaomi SU7 a même dépassé la Tesla Model 3 en Chine au début du mois de février. Un prouesse historique, qui a incité le constructeur à réfléchir à une nouvelle augmentation de la production. Car ce ne sont pas moins de 300 000 exemplaires qui pourraient être livrés au cours de cette année 2025. Il va donc falloir suivre le rythme.

Car le constructeur veut voir très grand pour les prochains mois. Et ce alors qu’il vient également d’ouvrir les commandes pour la version radicale de sa berline, la SU7 Ultra. Celle-ci affiche une puissance dépassant les 1 550 chevaux et elle démarre à moins de 70 000 euros en Chine. Encore selon CNEVPost, la supercar électrique a déjà enregistré plus 19 000 pré-commandes. Pourtant, son lancement remonte seulement au 27 février dernier. Remarquable !

Xiaomi cartonne

Officiellement lancée à la fin du mois de mars 2024, la nouvelle Xiaomi SU7 a enregistré plus de 135 000 livraisons sur l’ensemble de 2024. Et ce n’est pas tout, car elle avait également cumulé plus de 248 000 commandes fermes en seulement neuf mois. Des chiffres impressionnants, surtout quand on se rappelle que l’entreprise n’est pas du tout spécialisée dans les voitures électriques. Mais nul doute que la rencontre entre son PDG Lei Jun et Elon Musk il y a quelques années lui a donné des idées.

Pour mémoire, la berline SU7 se décline en plusieurs versions, sans compter la Ultra. Dans sa gamme standard, la voiture atteint tout de même une puissance généreuse de 673 chevaux avec sa variante V8. Elle a le droit à un choix de plusieurs batteries LFP (lithium – fer – phosphate), d’une capacité oscillant entre 73,6 et 101 kWh. De quoi offrir une autonomie maximale de 800 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 680 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP.

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

En parallèle, la firme prépare le lancement de son second modèle. Il s’agit d’un SUV électrique connu sous le nom de YU7. Ce dernier chasse directement sur les terres du Tesla Model Y et se décline en deux versions à deux ou quatre roues motrices. Affichant une puissance maximale de 681 chevaux, il embarque des batteries LFP et NMC (nickel – manganèse – cobalt) et atteint une autonomie de 680 kilomètres.

Son lancement est attendu pour l’été 2025. Il faudrait compter autour des 250 000 yuans, soit environ 32 800 euros. Un prix qui sera sûrement revu à la hausse s’il arrive un jour dans nos rues, à cause des forts droits de douane en Europe sur les voitures électriques produites en Chine.