Cette nouvelle voiture électrique coûte 8 900 € : elle pourrait faire un carton en Europe

Le constructeur vietnamien VinFast vient de lever le voile sur une inédite petite voiture électrique. Baptisée Minio Green, elle affiche un gabarit aussi riquiqui que son prix. Pourrait-elle finir par arriver en Europe ?

Crédit : VinFast

Si le prix des voitures électriques reste encore un problème pour de nombreux automobilistes, cela change progressivement. Et notamment car les constructeurs lancent sur le marché beaucoup d’alternatives moins onéreuses. On pense par exemple à la Hyundai Inster et à la Citroën ë-C3, mais ce n’est pas tout. Et c’est surtout loin d’être terminé.

Une mini-citadine très alléchante

Car l’offensive des voitures électriques à bas prix se poursuit inlassablement, et les constructeurs asiatiques ne sont pas les derniers à se positionner sur ce marché. C’est par exemple le cas de BYD, qui a dévoilé sa nouvelle Dolphin Surf, affichée sous les 20 000 euros. Mais voilà qu’une autre marque veut faire encore plus fort. Il s’agit cette fois-ci de VinFast, une entreprise vietnamienne fondée en 2018. Basée à Hanoï, celle-ci poursuit son développement, en Europe et dans le reste du monde.

C’est ainsi qu’elle vient tout juste de lever le voile sur sa dernière création en date, une citadine électrique connue sous le nom de Minio Green. Conçue pour les déplacements urbains, cette dernière se situe sous le VF3 dévoilé en fin d’année 2023. Sur son site, VinFast annonce un gabarit riquiqui pour cette nouvelle venue, qui mesure 3,09 mètres de long pour 1,50 mètre de large et 1,66 mètre de haut. Une petite taille qui se rapproche de celle des kei cars japonaises, un marché auquel s’intéresse notamment BYD depuis peu.

Crédit : VinFast

Le style de cette nouvelle citadine est très différent de celui du VF8 que nous avions pu tester en 2024. Cependant, nous retrouvons tout de même le logo de la marque et des inserts chromés, créant une certaine cohérence avec le reste de la gamme. La petite voiture affiche un visage assez agressif, avec ses optiques à LED. La silhouette est quant à elle très ramassée, donnant presque l’impression d’un petit jouet. À noter que la voiture se chausse de jantes de seulement 13 pouces.

La partie arrière n’est quant à elle pas sans nous rappeler celle de la Volkswagen e-Up !, avec sa partie noire. Là encore, on retrouve le logo du constructeur et des petits feux très arrondis. Le constructeur vietnamien n’a publié qu’une seule photo du poste de conduite de sa citadine, qui se décline en un large choix de couleurs vives. On note qu’elle est dépourvue d’écran tactile central, mais qu’elle a simplement le droit à un combiné d’instrumentation numérique. L’empattement est annoncé à 2,07 mètres.

Une seule version au catalogue

La nouvelle VinFast Minio Green n’est proposée que dans une seule version dans son pays natal. Elle a le droit à un moteur électrique situé à l’avant, développant une puissance maximale de 26 chevaux pour un couple de 65 Nm. Sa vitesse est alors limitée à seulement 80 km/h. La citadine embarque une petite batterie d’une capacité de 14,7 kWh, ce qui lui offre une autonomie maximale de 170 kilomètres. Un chiffre exprimé selon l’optimiste cycle NEDC et non WLTP, et qui sera donc encore plus bas avec ce dernier.

La recharge s’effectue à une puissance de seulement 12 kW en courant continu, et le temps nécessaire pour remplir l’accumulateur n’a pas été précisé par la marque. En courant alternatif, la puissance est limitée à 3,3 kW. Comme le précise le site vietnamien Dantri.com, la citadine est affichée à 264 millions de dong, ce qui donne environ 8 900 euros.

Crédit : VinFast

Il n’est pas prévu pour le moment que la voiture arrive en Europe. Cela n’est toutefois pas à exclure, car elle pourrait être homologuée dans la catégorie des quadricycles lourds. De ce fait, elle pourrait rivaliser avec la Microlino que nous avions essayé, ainsi que la Ligier Myli ou le Mobilize Duo. Cependant, son prix pourrait être revu à la hausse, notamment à cause des coûts de transports, mais elle devrait tout de même rester abordable. Nous devrions en savoir plus au cours des prochains mois à ce sujet.