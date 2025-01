La puissante tablette Lenovo Tab Extreme en pack avec son stylet coûte 500 € de moins en ce début d’année

C’est une tablette comme on en voit que trop rarement. Et pour cause, vous l’avez lu dans le titre, un écran OLED 3K compatible Dolby Vision et HDR10+, ça donne envie. Surtout quand il y a 500 euros de moins chez E.Leclerc.

Lenovo Tab Extreme // Source : Frandroid

On croirait que son écran est celui d’un PC portable, tant la qualité est au rendez-vous, mais vous aurez beau vous pincer plusieurs fois : la Lenovo Tab Extreme est bel et bien une tablette tactile. Inutile de chercher l’équivalent chez la concurrence, elle est unique en son genre et vient même chatouiller légèrement la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, le prix en moins. Et heureusement que cette réduction de 39% est là chez E.Leclerc, car le tarif de base peut faire un peu peur.

Ce qui vous attend avec la Lenovo Tab Extreme

Sans surprise, son écran OLED 3K 120 Hz 14,5″

La partie son qui a été confiée au spécialiste qu’est JBL

Merci pour le stylet Lenovo Precision Pen 3

Cette tablette coûte d’habitude la (non) modique somme de 1299 euros. Mais pour commencer 2025 du bon pied, E.Leclerc propose une réduction de 500 euros dessus, vous permettant de la commander pour 799 euros.

Vous ne trouverez pas mieux que son écran

Le fer de lance de la Lenovo Tab Extreme c’est bien entendu son écran. La marque a mis tout son savoir-faire dedans pour proposer une dalle premium, un écran OLED 3K qui affiche donc une résolution de 3000 x 1876 pixels avec une fluidité qui peut monter jusqu’à 120 images secondes. Donc si vous comptez jouer avec, vous allez être dans d’extrêmement bonnes conditions. En plus de ça, l’écran est compatible HDR10+ et Dolby Vision, ce qui optimise la luminosité, le contraste et la colorimétrie.

Surtout que l’écran mesure 14,5″, ce qui correspond peu ou prou à ce que propose un écran de PC portable. Donc une tablette qui, malgré toutes ses qualités, se veut un peu imposante et donc pas forcément pratique à prendre en main, notamment pour les moments de détente. Si vous la tenez à bout de bras dans votre lit, veillez à ne pas la lâcher ou vous endormir !

La tablette idéale pour gérer le multitâche

Si on se penche sur ce que la Lenovo Tab Extreme a dans le ventre, on retrouve une puce MediaTek Dimensity 9000, concurrente directe de la Snapdragon 8 Gen 1, plus récente, mais pas forcément plus puissante. Pour accompagner les performances du processeur, vous avez 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage, de quoi recevoir tous vos jeux et apps. D’ailleurs, Lenovo n’a pas fait les choses à moitié si vous comptez travailler avec puisque la tablette peut se diviser en 4 et afficher jusqu’à 10 fenêtres flottantes simultanément.

Côté son, il n’est pas non plus en reste puisque vous avez huit haut-parleurs JBL intégrés et une compatibilité Dolby Atmos pour plonger au cœur de vos films et séries comme jamais. En plus, vous pourrez en profiter pendant un long moment car la batterie de 12 300 mAh permet, selon Lenovo, de regarder 12h de vidéo avec une seule charge. Pour ne rien gâcher, elle est compatible charge rapide 68W et se recharge avec son port USB-C 3.2 Gen 1 qui fait aussi office de sortie DP, un port USB-C 2.0 qui fait entrée DP et il y a même un emplacement pour carte microSD.

Si vous cherchez une bonne tablette tactile et n’avez pas forcément besoin d’un monstre de puissance comme la Lenovo Tab Extreme, vous pouvez faire votre petit marché dans notre guide d’achat dédié.

