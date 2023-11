Comment profiter du cadeau d’Apple réservé aux possesseurs de PS5 ?

Apple remet le couvert avec Sony et propose pendant encore un an la possibilité d'obtenir 6 mois gratuits à son service de streaming musical Apple Music. Voici comment en profiter.

Apple n’est pas le dernier quand il s’agit de faire des partenariats avec les constructeurs de consoles pour mettre en avant ses services avec abonnement, en particulier avec Sony. Après avoir offert 6 mois d’abonnement à Apple TV+ au lancement de la PS5, la firme à la pomme remet le couvert avec la possibilité de lier son compte Apple à son compte PlayStation Network et d’obtenir 6 mois gratuits au service de streaming musical Apple Music.

Une offre valable pendant un an

Depuis ce matin au 15 novembre 2023, il est donc possible de lier son compte PlayStation Network à son compte Apple Music pour profiter de 6 mois gratuit au service de streaming musical, et ce, pendant un an. L’utilisation du service n’est d’ailleurs pas uniquement réservée à sa console, mais aussi sur tous les autres appareils où est disponible le service de streaming (smartphone, ordinateur, TV…).

Cette offre est réservée à la fois aux personnes n’ayant jamais été abonnées à Apple Music, et également aux anciens abonnés. Notez cependant que dans ce cas, l’offre passe de six à cinq mois.

Comment profiter de 6 mois offerts à Apple Music avec sa PS5 ?

Voici les prérequis pour obtenir cette offre :

Un compte Apple avec une carte bancaire enregistrée

Un compte PlayStation Network (le PS+ n’est pas requis)

Une PlayStation 5

Tout se passe depuis l’interface de sa PlayStation 5. Voici les différentes étapes pour activer son offre :

Rendez-vous dans le Store d’application de la PS5

Téléchargez l’application Apple Music

Ouvrez l’application et connectez-vous à votre compte Apple avec vos identifiants

Notez aussi qu’à la fin de la période promotionnelle, l’abonnement standard sera débité sur le moyen de paiement enregistré et les 10,99 euros par mois seront activés. Vous avez cependant la possibilité de mettre fin au renouvellement automatique avant la fin de cette période depuis l’application Apple Music ou depuis votre compte Apple.

