Vous souhaitez profiter de la meilleure qualité audio possible sur Apple Music ? Voici nos recommandations et les options à activer pour en bénéficier pleinement.

Vous venez de troquer votre Spotify pour vous essayer à Apple Music ? C’est souvent pour profiter de l’audio « lossless » que la plateforme musicale d’Apple propose depuis déjà un moment sur l’ensemble de son catalogue musical de plus de 80 millions de titres. Bonne nouvelle ! Cette qualité est aussi disponible sous appareil Android. Voici comment en bénéficier pleinement.

L’audio lossless, c’est quoi ?

Comme son nom l’indique, l’audio lossless est un format de fichier audio qui en théorie ne laisse aucune perte de qualité sonore. Contrairement à d’autres formats audio compressés, comme le MP3, qui perdent des informations sonores pour réduire la taille des fichiers, l’audio lossless d’Apple conserve l’intégralité des données audio d’origine.

Pour atteindre cette qualité audio sans perte, Apple utilise le format de compression sans perte ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Les fichiers peuvent également être au format FLAC (Free Lossless Audio Codec) sur certaines plateformes. Ce format réduit la taille des fichiers audio sans altérer la qualité sonore, ce qui signifie que l’on peut écouter de la musique avec une qualité audio identique à celle du CD original, du moins avec un matériel capable de le retransmettre. L’audio lossless prend en charge des résolutions audio allant de 16 bits à 24 bits, des fréquences d’échantillonnage allant de 44,1 kHz (la norme CD) à des taux plus élevés, tels que 96 kHz, 192 kHz, voire plus. Dans ce dernier cas, il faudra être équipé d’un convertisseur numérique analogique type DAC, en raison de la grande taille des fichiers et de la bande passante nécessaire pour l’audio Hi Res lossless notamment.

En bref, lorsque l’on écoute de la musique en audio lossless, on profite d’une qualité audio théoriquement parfaite, avec une clarté et une fidélité sonore maximales. C’est un format idéal pour les audiophiles et les amateurs de musique exigeants.

De quoi ai-je besoin pour profiter de l’audio lossless sur mon smartphone ou tablette Android ?

Forcément, ce n’est pas avec une simple paire d’écouteurs ou un casque Bluetooth bon marché que vous pourrez profiter d’un rendu sonore sans perte. Il faut un matériel adéquat et certifié compatible avec ce type de format audio. Dans le cas d’Apple Music, il n’est pas forcément nécessaire d’investir dans du matériel Apple comme le AirPods Max, les AirPods 3 ou les AirPods Pro 2 sur un appareil Android. Ces appareils sont, de toute façon, compatibles seulement avec les codecs SBC et AAC, insuffisants pour profiter d’un son Hi-Fi lossless sans-fil.

Nous recommandons ainsi de vous orienter vers des casques et écouteurs compatibles et certifiés Hi-Res Audio Wireless qui permettent une transmission sans fil jusqu’à 24 bits à 96 kHz grâce aux codecs Bluetooth spécifiques comme le LDAC, le LHDC ou l’aptX adaptive. C’est notamment le cas des Sony WH-1000XM4 et WH-1000XM5, du Technics EAH-A800 ou des Huawei FreeBuds 5i.

Autrement, si utiliser un casque audio filaire ne vous dérange pas, vous pouvez investir dans un câble USB-C vers Jack 3,5 mm, ou un câble jack 3,5 mm seul (si votre smartphone dispose d’un port) pour en profiter pleinement. Bien sûr, il faudra de toute façon disposer d’un casque avec une bonne qualité de transducteurs, n’attendez pas tirer avantage d’un son lossless avec un casque bon marché.

Comment activer la qualité lossless sur Apple Music sur l’application Android ?

Avant d’aller changer les paramètres dans l’application Apple Music, pensez à vous assurer que votre casque ou vos écouteurs sans-fils sont bien configurés via les applications tierces des constructeurs. Il peut arriver qu’il y ait besoin d’une configuration supplémentaire via les applications comme Sony Headphones Connect pour les casques Sony par exemple.

Voici donc la manipulation à effectuer depuis l’application Apple Music :

Aller dans les réglages de l’application Sélectionnez l’option Qualité Audio Activez l’option Audio lossless Vous pouvez aussi choisir l’échantillonnage lossless depuis chaque type de diffusion (Streaming par réseau mobile, Streaming par Wi-Fi ou par téléchargement) : ALAC jusqu’à 24 bits/48 kHz – recommandé pour les casques Bluetooth compatibles Hi-Res Audio

– recommandé pour les casques Bluetooth compatibles Hi-Res Audio ALAC jusqu’à 24 bits/192 kHz – recommandé pour les casques filaires compatibles Hi-Res Audio

