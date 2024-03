Ce service de streaming baisse ses prix et devient une alternative crédible à Spotify

Tidal a annoncé que son forfait à 20 euros disparaîtrait et que ses options seront intégrées sans surcoût à son abonnement de base.

Dans la jungle des plateformes de streaming de musique, il y a ceux qui continuent à augmenter régulièrement leurs prix sans ajouter de nouvelles fonctionnalités et celles qui proposent désormais davantage à leurs abonnés, sans pour autant augmenter le prix de leur abonnement mensuel.

Dans la première catégorie, on peut citer Spotify, qui facture désormais son abonnement à 10,99 euros par mois et compte bien l’augmenter dans les prochaines semaines. Cela alors même que la plateforme de streaming suédoise est l’une des plus mal loties en termes de formats compatibles. Pas d’audio spatial en Dlby Atmos ou en 360 Reality Audio et des fichiers qui plafonnent à un format ogg vorbis compressé à 320 kbps.

En face, Tidal a dégainé avec une annonce pour le moins intéressante. La semaine dernière, la plateforme américaine a en effet annoncé un changement de taille dans le fonctionnement de ses abonnements. Jusqu’à présent, Tidal proposait deux services distincts : Tidal HiFi et Tidal HiFi. Le premier permettait de profiter de l’ensemble du catalogue à un prix de 10,99 euros par mois, mais avec des fichiers au maximum en qualité CD, c’est-à-dire en 16 bits à 44,1 kHz et sans audio spatial. Le second, à 19,99 euros par mois, permettait de profiter des titres en qualité élevée (24 bits à 192 kHz) et avec de l’audio spatial en Dolby Atmos ou Sony 360 Reality Audio.

Toutes les options de Tidal HiFi Plus pour 10,99 euros par mois

Désormais, Tidal annonce faire table rase et supprimer le forfait à HiFi Plus à 20 euros par mois tout en intégrant ses fonctionnalités à l’offre Hi-Fi à 11 euros par mois. Cette nouvelle politique tarifaire sera effective à partir du 10 avril 2024 :

Les abonnés des niveaux HiFi Plus et HiFi seront transférés vers le nouveau niveau d’abonnement individuel TIDAL garantissant ainsi un accès continu de plus de 110 millions de titres sans perte de qualité, y compris HiRes FLAC et Dolby Atmos, à un prix consolidé de 10,99 euros/mois avec un plan individuel.

Alors que la plupart des plateformes ne cessent d’augmenter leurs tarifs, c’est donc une très bonne nouvelle et un argument de poids en faveur de Tidal. Rappelons que le service de streaming américain est le seul, aux côtés d’Amazon Music, à proposer des fichiers Dolby Atmos, 360 Reality Audio et 24 bits / 192 kHz.

Cela fait maintenant plus de trois ans que Spotify a annoncé son offre Spotify HiFi. Celle-ci a été largement repoussée suite à l’intégration des fichiers en haute définition sur la version de base d’Apple Music ou d’Amazon Music. Désormais, si Spotify persiste à proposer cette offre avec un prix plus élevé que l’abonnement Premium à 10,99 euros par mois, il s’agira du seul service de streaming à facturer cette montée en qualité.