Spotify HiFi : préparez-vous à payer (très) cher le futur abonnement

Le code de Spotify révèle de nouveaux détails à propos de l'abonnement Hi-Fi de la plateforme. On apprend l'existence de quelques fonctionnalités, mais aussi du prix attendu de l'offre : 20 dollars par mois. Ce qui en ferait un abonnement cher, plus cher que celui d'autres services.

Cela fait des années qu’on entend parler de l’arrivée de la HiFi sur Spotify et pour cause : c’est Spotify lui-même qui en parle depuis près de trois ans. Le problème, c’est que le projet a déjà été repoussé et la plateforme a dû confirmer toujours travailler dessus il y a quelques mois. Dernière actualité à date : Spotify Hi-Fi serait lancé cette année. Son arrivée semble se confirmer puisqu’on a déjà une idée du prix de l’abonnement qui permettra d’en profiter sur la plateforme de streaming musical.

Ce que le code de l’application Spotify nous révèle

On savait que l’offre spéciale se nommerait « Supremium » comme le révélait Bloomberg. Une information corroborée par les découvertes de l’internaute Hypixely sur Reddit, qui raconte ses découvertes dans le code de l’application Spotify. Nommée « Nemo » en interne, il s’agirait d’un nouvel abonnement proposé aux utilisateurs.

Il comprendrait ainsi de la musique 24-bit en Lossless, soit de la musique sans perte de qualité. Spotify pourrait d’ailleurs préciser que « leur technologie n’a pas de décalage ni de retard ». Sans doute pour faire passer la pilule du tarif, il devrait y avoir d’autres avantages offerts avec l’abonnement Supremium. Hypixely mentionne notamment 30 heures d’écoute de livres audio par mois (accessible uniquement pour les gestionnaires de forfaits Individuel, Duo et Famille), conte 20 heures pour les comptes Premium.

De plus, les utilisateurs auraient la possibilité de créer des playlists grâce à l’IA, mais aussi de filtrer sa bibliothèque selon son humeur, son activité ou son genre. Sa liste de lecture pourrait aussi être ordonnée selon sa fréquence cardiaque, si une musique est dansante ou non, etc. Supremium offrirait également des outils de mixage avancés.

20 dollars par mois pour profiter de la meilleure qualité sur Spotify : c’est cher

Mais l’information qu’on retiendra, c’est sans doute le prix auquel l’abonnement Supremium pourrait être vendu. Hypixely mentionne sur Reddit le tarif de 19,99 dollars par mois, selon les informations qu’il a trouvées dans le code de l’application. L’internaute précise que cela pourrait n’être qu’un chiffre mis dans l’application pour la configuration et pas le prix final.

Cela correspond à 18,80 euros selon le cours actuel. L’abonnement serait donc plus cher que l’offre Premium, aujourd’hui vendue à 10,99 euros par mois (après une augmentation il y a deux mois). Ainsi, l’offre Hi-Fi de Spotify serait plus chère que les autres plateformes. Par exemple, Deezer propose cette qualité à 11,99 euros, Apple Music est à 10,99 euros, tout comme Amazon Music.

