Spotify : l’option HiFi serait lancée cette année, après deux ans d’attente

Nous avons des nouvelles sur l'abonnement HiFi/audio lossless de Spotify. L'option ferait bel et bien son apparition et serait prévue cette année pour certains marchés. Une fonction attendue depuis très longtemps sur l'application de streaming musical.

Il est des changements dans nos applications qui font l’objet de rumeurs depuis très longtemps, et le HiFi sur Spotify en fait partie. Il y a plus de deux ans, Spotify confirmait travailler sur une offre de musique lossless, qui n’est toujours pas lancée, bien que le service a confirmé il y a quelques mois être toujours à l’ouvrage. Le journal Bloomberg révèle de nouvelles informations à propos de cet abonnement qui pourrait arriver dès cette année.

Spotify en HiFi : ce serait pour bientôt

L’option serait baptisée « Supremium » en interne, mais ce ne serait pas le nom commercial qui serait retenu. Un abonnement qui serait le plus cher jamais commercialisé par Spotify.

Selon Bloomberg, l’application de streaming musical aurait retardé le lancement de cette offre, après l’arrivée du lossless sur Apple Music et Amazon Music. Ces deux autres services ont commencé à proposer cette fonctionnalité dans leurs offres standards, sans supplément. « Supremium » serait lancé cette année sur les marchés non américains, sans que l’on ait davantage de précisions. Pour le moment, Spotify n’a pas commenté cette rumeur.

Spotify pourrait compléter son offre avec un accès plus grand aux livres audio, « soit par le biais d’un nombre spécifique d’heures gratuites par mois, soit par le biais d’un nombre spécifique de titres », précise le média anglophone. Pour le moment, les livres audio ne sont écoutables qu’à l’achat, mais cela pourrait changer. Spotify lancerait en octobre cet abonnement pour les livres audio. On ne sait cependant pas si cela coïncidera avec l’arrivée de l’abonnement HiFi.

Spotify est-il dans une bonne lancée ?

L’application de streaming dirigée par Daniel Ek semble en grande forme. Depuis le début de l’année, son action en bourse a presque triplé, alors même que le prix des abonnements est resté inchangé. Pendant ce temps, chez Apple et Amazon, cela devient compliqué : les deux entreprises ont augmenté le tarif de leur abonnement d’un dollar. Ce alors que chez Spotify, c’est resté au même prix, en tout cas aux États-Unis.

D’un autre côté, ça sent le roussi : comme beaucoup d’entreprises du secteur, Spotify a licencié un certain nombre de ses salariés. 6 % de la masse salariale en janvier, puis 2 % supplémentaires début juin. Aussi, comme le rappelle Bloomberg, Spotify « a également laissé expirer des contrats de podcast très médiatisés et cherche à sous-louer des étages dans son bureau de New York. »

