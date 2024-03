Cette nouveauté de Spotify s’avère particulièrement frustrante pour les utilisateurs français

Spotify a annoncé l'arrivée des clips musicaux sur son application. Néanmoins, alors même que l'abonnement en France sera bientôt le plus cher d'Europe, les abonnés français n'auront pas droit à cette nouveauté.

Sur Spotify, il était déjà possible, pour les utilisateurs, d’accéder à quelques éléments animés qui s’affichent en arrière-plan de l’interface de lecture — généralement des boucles de quelques secondes. Néanmoins, la plateforme de streaming de musique a décidé d’aller plus loin encore en permettant aux utilisateurs de consulter les clips musicaux de certains morceaux dans leur intégralité.

Dans un billet de blog, Spotify a ainsi annoncé qu’une nouvelle fonctionnalité de consultation de clips vidéo était désormais en cours de déploiement auprès des utilisateurs du service en version bêta. Concrètement, pour consulter le clip d’un morceau de musique, il suffira, depuis son smartphone, de sélectionner le bouton « basculer vers la vidéo » si le titre écouté dispose bel et bien d’un clip vidéo. Il sera également possible de repasser à la version uniquement audio si l’utilisateur le souhaite. Par ailleurs, à chaque basculement entre l’audio et la vidéo, le titre sera relancé depuis le début. Spotify précise par ailleurs que cette fonction est compatible avec les téléviseurs également, permettant ainsi de consulter les clips sur grand écran.

Une fonction qui ne sera pas lancée en France

Si cette nouvelle fonctionnalité est particulièrement bienvenue, Spotify est loin d’être la première plateforme de streaming à proposer des clips complets en vidéo. C’était bien évidemment déjà le cas de YouTube Music, mais également d’Apple Music ou de Tidal. Surtout, cette fonction de visionnage des clips n’est proposée pour l’heure que dans onze pays. Si l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, l’Italie ou le Royaume-Uni y ont droit, ce ne sera néanmoins pas le cas des utilisateurs français, du moins dans un premier temps.

Une limitation pour le moins frustrante pour le marché français, alors même que Spotify a annoncé il y a quelques jours une augmentation drastique de ces prix dans les prochaines semaines pour compenser la « taxe streaming ». Le service suédois a ainsi pris les devants en annonçant d’ores et déjà que les utilisateurs français devraient désormais payer « le forfait le plus élevé au sein de l’Union européenne ». La pilule aurait été plus simple à avaler si la France avait eu droit à cette nouveauté.

Rappelons également que Spotify a annoncé, il y a trois ans, l’arrivée d’une fonction « Spotify HiFi » permettant d’écouter des titres en qualité CD. Une fonction qui elle aussi a pris du retard et qui pourrait bien être facturée à un prix plus élevé alors que ses concurrents, comme Tidal, ont désormais tous décidé de proposer les fichiers en qualité lossless dans leur abonnement de base.

