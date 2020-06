Le HomePod prendra bientôt en charge Spotify, Deezer et consorts

Alors que tous les yeux étaient tournés vers iOS 14, Apple a profité de sa WWDC 2020 pour annoncer discrètement d’autres nouveautés intéressantes. Parmi elles, l’arrivée de services de streaming musical tiers dans la nouvelle version logicielle du HomePod.

Hier (22 juin 2020), Apple présentait ses nouveautés logicielles lors de la traditionnelle WWDC (conférence pour développeurs) dans un format inédit (pour les raisons que l’on connaît). Le géant américain a donc levé le voile sur les principales nouveautés d’iOS 14 et annoncé l’abandon d’Intel au profit de ses puces maison (basées sur une architecture ARM) pour équiper ses ordinateurs. Voilà pour les annonces majeures.

HomePod : Apple s’ouvre aux services tiers

Bien que moins clinquantes, les annonces liées à la maison connectée n’en sont pas moins intéressantes. Sur son slide intitulé « Home », Apple indique l’arrivée de services musicaux tiers sur son enceinte connectée HomePod.

Jusqu’à maintenant, les utilisateurs devaient se contenter d’un seul et unique service, Apple Music (quelle surprise !). Si vous étiez abonnés à Spotify, Deezer ou encore YouTube Music, vous ne pouviez compter que sur une diffusion via AirPlay. Impossible de contrôler la musique par la voix avec Siri donc.

Si le but était évidemment de faire adopter Apple Music par tous les acheteurs de l’enceinte, de nombreux utilisateurs ont choisi de rester fidèles à leur plateforme habituelle, certains par habitude, d’autres par confort ou tout simplement par préférence. La prise en charge complète de ces services tiers sonne donc comme une excellente nouvelle. En revanche, Apple n’a évoqué aucune prise en charge de ces services tiers par Siri sur iPhone, iPad ou Mac. On peut toujours rêver non ?

Pour l’heure, Apple n’a pas indiqué quand le logiciel du HomePod serait mis à jour. À ce jour, seuls les membres du programme AppleSeed peuvent accéder à une version bêta. Les développeurs et les testeurs publics en sont donc exclus.

Si l’entreprise californienne s’en tient à son calendrier habituel, on peut s’attendre à un déploiement cet automne peu après l’annonce des prochains iPhone. En attendant, les développeurs et testeurs publics pourraient accéder à une bêta publique dès cet été. Mais ce ne sont que des suppositions.