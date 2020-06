Maison (HomeKit) : iOS 14 fait la part belle aux ampoules et caméras connectées

Ce lundi, Apple a dévoilé les fonctionnalités à venir pour son application Home sur iOS 14. Au programme, une gestion plus simple de ses différents objets connectés à la maison et davantage de systèmes automatisés.

Ce lundi soir, Apple présentait les prochaines nouveautés logicielles à venir sur ses différents appareils. Si macOS Big Sur et iOS 14 ont occupé une grande part de la présentation, les objets connectés n’ont pas été délaissés. C’est le cas notamment de la domotique pour laquelle Apple et dévoilé les nouvelles fonctions à venir sur Home.

Le constructeur a commencé en rappelant le partenariat signé il y a quelques mois avec d’autres acteurs de la maison connectée comme Google et Amazon, mais également Legrand, Ikea, Somfy ou Signify. L’idée derrière ce consortium est ainsi de créer de nouveaux standards en termes de fonctionnalités et de sécurité afin que les différentes ampoules, caméras de surveillance ou thermostats puissent fonctionner facilement les uns avec les autres.

Mais les principales nouveautés viennent en fait de l’application Maison sur iOS 14. Apple explique que l’association d’un nouvel appareil à sa maison connectée sera désormais encore plus simple. Surtout, une fois l’association faite, iOS vous proposera des suggestions pour l’automatiser. Par exemple, pour une ampoule connectée, on pourra choisir de l’allumer lorsqu’on arrive, de l’éteindre quand on sort ou d’utiliser des détecteurs de mouvement pour l’allumer. Pour le garage, il sera possible de demander à ce que la porte s’ouvre automatiquement quand on arrive, mais également d’allumer la lumière lorsque la porte s’ouvre.

Une application Home plus simple d’utilisation

L’application en elle-même n’a pas été délaissée. En effet, avec iOS 14, Apple lancera une nouvelle version de Maison qui permettra d’un coup d’œil de découvrir l’ensemble des appareils connectés de la maison. Un bon moyen de découvrir les accessoires, mais également de configurer les scènes selon si l’on est à la maison, si on part, si c’est le matin ou le soir. Mais la principale nouveauté vient de l’aperçu de statut de tel ou tel objet connecté. En haut de l’écran, on pourra ainsi découvrir si la porte est bien verrouillée, si les lumières sont allumées ou quelle est la température.

Apple a également annoncé des nouveautés spécifiques pour la gestion des ampoules connectées et des caméras de surveillance. Pour les premières, il sera possible de gérer automatiquement la température de la lumière selon l’heure de la journée, pour profiter par exemple d’une lumière plus douce le soir. Pour les secondes, Apple Maison permettra de définir une zone d’activité. Une fonctionnalité bien pratique pour exclure une zone du champ de surveillance de la caméra, lorsque la rue est dans le champ de vision par exemple. Les caméras vont également pouvoir profiter de la reconnaissance faciale pour les proches que vous avez déjà identifiés dans l’application Photos d’Apple. Enfin, les caméras pourront désormais toutes êtres affichées directement sur Apple TV.

Ces nouveautés à venir pour les appareils des maisons connectés seront déployées dans les prochains mois, avec la sortie d’iOS 14. La nouvelle application Maison devrait en effet être lancée au même moment, probablement en septembre prochain.