Apple ouvre son kit de développement HomeKit à l’open-source

Pour aider à l'adoption rapide d'un standard de domotique universel, créé par un consortium dont il fait partie aux côtés d'Amazon, de Google et de Zigbee (entre autres), Apple a publié ce mercredi sur GitHub le code source de son kit de développement HomeKit.

Apple a annoncé hier la publication sur GitHub du code source de son kit de développement HomeKit. Cette annonce fait suite à la création d’un standard commun dédié à la domotique et développé de concert par un consortium regroupant notamment Apple, Amazon, Google mais aussi la Zigbee Alliance. Elle donnera en clair à n’importe quel utilisateur ou développeur indépendant un brin motivé, l’opportunité de concevoir un appareil compatible avec HomeKit ou simplement de développer une application capable de communiquer avec un objet connecté (ou un ensemble d’appareils) qui fonctionnerait grâce à l’environnement logiciel de domotique pensé par Apple.

Apple s’ouvre à l’open source… mais pas trop non plus

Si l’initiative d’Apple va dans le bon sens en cela qu’elle permettra à un plus grand nombre de contributeurs de développer des appareils et services compatibles avec HomeKit, la marque à la pomme reste fidèle à elle-même en dépit de cette ouverture somme toute inhabituelle. Comme le précise Apple Insider, la publication du code source de HomeKit est partielle. La totalité du code n’est donc pas disponible sur la plateforme rachetée par Microsoft l’année dernière, mais ce qui est dévoilé permet déjà de comprendre les grandes lignes de la technologie d’Apple.

Apple précise en outre, et c’est assez logique, qu’une licence commerciale de son kit (proposée par l’intermédiaire du programme MFi, lancé par Apple en 2018) reste préférable pour les entreprises qui souhaiteraient commercialiser un appareil ou un accessoire compatible HomeKit. Apple explique notamment que cette version commerciale assure aux fabricants un niveau supplémentaire de qualité par rapport à la version open source, non complète. Cette version commerciale embarquera par ailleurs systématiquement les dernières API et fonctionnalités du HomeKit. Apple ajoute enfin que ces dernières arriveront bien au fur et à mesure en open source, mais que leur publication en dehors des circuits habituels peut prendre du temps.