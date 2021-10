360 Reality Audio : Amazon renforce son streaming musical en réponse à Apple Music

Amazon a annoncé l'arrivée de fichiers en audio 3D Sony 360 Reality Audio sur sa plateforme de musique en streaming, Amazon Music Unlimited.

Lorsqu’on se penche sur les différents critères à prendre en compte au moment de choisir le meilleur service de streaming, on peut citer le catalogue ou la qualité des fichiers proposés, mais de plus en plus, la présence d’une offre d’audio spatial peut avoir son importance.

Pour rappel, deux acteurs sont à l’œuvre en ce qui concerne les fichiers en audio 3D : Dolby d’un côté, avec son Atmos for Music, et Sony de l’autre, avec 360 Reality Audio. Aujourd’hui, les deux fournisseurs se répartissent l’essentiel de la musique en ligne. Mais Apple a frappé un grand coup en début d’année en annonçant l’arrivée des titres en Dolby Atmos sur son service, Apple Music, sans surcoût, au même titre que les titres en qualité lossless.

Apple n’a pas inventé cette technologie de fichiers mixés avec un son spatialisé, mais c’est bien vis-à-vis de l’annonce du constructeur qu’il faut percevoir la nouveauté annoncée par Amazon. La plateforme de e-commerce a en effet annoncé l’arrivée d’une offre en Sony 360 Reality Audio au sein même de son offre Amazon Music Unlimited. Concrètement, depuis la semaine dernière, il est possible de lire des titres mixés en 360 Reality Audio sur Amazon Music depuis n’importe quel casque. « Dès aujourd’hui, les membres peuvent écouter des titres de Serge Gainsbourg, Doja Cat, Stromae, Da Uzi, Coldplay, SCH, Remi Wolf, et bien d’autres encore, avec une qualité, une clarté et une profondeur inégalées », précise Amazon.

Sony également partenaire de Deezer et Tidal, Amazon déjà équipé chez Dolby

De fait, il ne s’agit pas du premier partenaire d’Amazon autour de la musique spatialisée. Amazon proposait en effet déjà des fichiers en Dolby Atmos, tout comme Apple Music. Il faut donc voir cette annonce comme une extension du catalogue d’audio 3D du service de streaming.

De son côté, l’offre Sony 360 Reality Audio était déjà présente chez d’autres plateformes concurrentes d’Amazon. C’était notamment le cas de Tidal (Dolby Atmos et Sony 360 Reality Audio) ou de Deezer (Sony 360 Reality Audio uniquement).

Pour l’heure, le leader du marché, Spotify, ne propose aucun titre en audio spatial. La firme suédoise avait cependant annoncé, en début d’année, l’arrivée de titres en qualité CD d’ici la fin 2021. On peut espérer qu’elle soit accompagnée, comme chez Apple, de titres en audio 3D. Reste à voir si la firme s’orientera plutôt vers Sony ou vers Dolby.