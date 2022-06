Spotify Pie : un nouvel outil pour connaître les genres musicaux que vous écoutez le plus

Vous êtes beaucoup à partager vos goûts musicaux préférés sur les réseaux sociaux. Un site web vous permet de connaître les genres musicaux et les artistes que vous écoutez le plus sur Spotify et de résumer tout ça dans un graphique.

Chaque année au mois de décembre, Spotify organise son événement « Wrapped », qui résume votre année en musique selon ce que vous avez écouté sur Spotify. Entre votre artiste préféré et le temps d’écoute total, il rencontre un certain succès notamment sur les réseaux sociaux. Cependant, il n’est pas prévu avant six mois. En attendant, le site Spotify Pie va vous permettre de connaître les artistes et genres musicaux que vous écoutez le plus sur le service de streaming musical.

Un graphique des genres musicaux que vous écoutez le plus sur Spotify

Ce site Internet a été créé par Darren Huang, étudiant de l’UCLA en mathématiques et science informatique. La semaine dernière, il annonçait sur son compte Instagram que plus de 514 000 internautes avaient utilisé son site en moins de deux jours.

Il permet de créer un graphique des genres que vous avez écoutés le plus sur le mois dernier : pop, rock, hip-hop, électro, etc. Concrètement, il s’appuie sur la façon dont Spotify classe les morceaux dans des genres spécifiques. En passant la souris sur chaque partie de ce « camembert », on peut connaître les artistes qui font partie de tel ou tel genre. Étrangement, écoutant personnellement beaucoup de lo-fi au quotidien, ces « goûts » ne sont pas pris en compte dans mon graphique.

Les artistes que vous écoutez le plus sur Spotify

En plus de fournir un graphique « camembert » et coloré de vos genres préférés, Spotify Pie classe aussi les artistes que vous avez le plus écoutés sur le mois dernier. C’est moins coloré certes, mais tout autant partageable sur les réseaux sociaux.

Afin d’obtenir votre graphique, il vous faudra connecter votre compte Spotify à Spotify Pie. Cela implique de donner l’accès à certaines informations de votre compte Spotify, à savoir « Votre nom et votre nom d’utilisateur, votre photo de profil, votre nombre d’abonnés sur Spotify et vos playlists publiques », mais également « le contenu que vous êtes en train d’écouter », « les informations sur vos appareils Spotify Connect » ainsi que « vos artistes et contenus préférés ». Si vous n’êtes pas à l’aise à l’idée de confier vos données à ce site, nous vous invitons à ne pas l’utiliser et de patienter éventuellement jusqu’au prochain Spotify Wrapped début décembre.

