Écoutez vos playlists Apple Music en jouant à la PS5 directement depuis votre console

Apple Music est désormais disponible sur la PS5 aux côtés de Spotify. Idéal pour jouer de la musique en arrière-plan ou regarder des clips sur son téléviseur.

Prêt à en découdre pour obtenir la première place des services de streaming musical, Apple Music ajoute aujourd’hui une corde à son arc. Le service s’invite aujourd’hui pour la première fois sur une console en visant en priorité les joueurs de PlayStation 5.

Dès aujourd’hui, il est donc possible de télécharger Apple Music sur la dernière console de Sony et ainsi profiter des plus de 90 millions de chansons du service depuis la machine de salon. À l’heure actuelle, c’est le seul service du genre disponible sur PS5 avec Spotify.

Écouter de la musique en jouant sur PS5

L’un des avantages de l’arrivée d’Apple Music sur PS5 est de pouvoir écouter sa musique en arrière-plan tout en jouant. Si vous avez l’habitude de jouer avec un casque, c’est particulièrement notable.

Si vous démarrez votre musique avant de démarrer votre jeu, elle continuera en arrière-plan lors de votre partie. Vous pouvez tout de même accéder au centre de contrôle simplement en appuyant sur la touche PS de la manette. Vous y trouverez les contrôles de lecture, mais aussi vos playlists et des playlists sélectionnées par Apple Music pour accompagner les sessions de jeu.

Les clips vidéo sur grand écran

Apple Music ne propose pas uniquement les chansons, mais également les clips musicaux des titres. Si vous aimez les clips ou que vous souhaitez simplement avoir un fond sympa lors d’une soirée, vous pourrez donc jouer vos clips préférés sur votre téléviseur depuis votre PS5.

L’application Apple Music peut s’installer depuis l’espace contenu multimédia de la PS5.