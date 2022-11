Amazon Prime intègre désormais tout Amazon Music, mais il y a une restriction

Les abonnés Amazon Prime profitent d'une belle surprise... il accède désormais à tout le catalogue d'Amazon Music.

Amazon a augmenté les prix de son abonnement Prime (de 49 à 69,90 euros par an), mais Amazon fait également évoluer son offre. Amazon de lancer une offensive impressionnant dans cette bataille du streaming.

L’accès à tout le catalogue Amazon Music

Amazon a tout simplement annoncé que tous les membres Amazon Prime pourront accéder à l’intégralité du catalogue Amazon Music sans publicité.

Amazon Music Télécharger Amazon Music gratuitement APK

Auparavant, les utilisateurs du service d’abonnement, dont les principaux avantages sont la livraison et les offres gratuites, proposaient une sélection de seulement deux millions de chansons. Désormais, vous pourrez accéder à plus de 75 millions de chansons sans payer de frais supplémentaires.

Cette nouveauté s’accompagne d’une refonte de l’application Music. Amazon s’est concentré sur l’amélioration de l’expérience globale, mais également sur l’intégration plus poussée de la section podcast. Il y a, d’ailleurs, une nouvelle fonctionnalité appelée Podcast Previews, qui permet aux utilisateurs de prévisualiser un extrait de l’épisode avant de le lancer. De plus, une sélection des « meilleurs podcasts » n’aura plus de publicités pour les abonnés Amazon Prime.

Il y a un hic

L’intégralité du catalogue Amazon Music sur Amazon Prime ne se traduit pas par un transfert de tous les avantages du service musical. En effet, vous ne pourrez pas écouter de la musique entièrement à la demande. En réalité, vous pourrez sélectionner n’importe quel artiste, album ou liste de lecture pour démarrer un shuffle (la fonction lecture aléatoire). Vous aurez tout de même la possibilité de télécharger le contenu pour l’écouter hors ligne.

Si vous souhaitez profiter de l’expérience Amazon Music complète, qui comprend la lecture à la demande, un son haute définition et un son spatial, vous devrez passer à Amazon Music Unlimited. Ce dernier coûte 9,99 euros par mois.

Amazon Prime pour 69,90 euros par mois

On le rappelle, Amazon Prime est désormais disponible à 69,90 euros par an. Les nouveaux clients peuvent d’ailleurs bénéficier d’un mois d’essai gratuit.

Pour les étudiants, l’abonnement est à 24 euros par an avec une période d’essai de 90 jours.

